Una joven isleña, premiada por Defensa por su 'Carta a un militar español'

En el corazón de la Armada. Es el título de la carta con la que la joven isleña Marta Vega Zájara, alumna de primero de Bachillerato del colegio de la Compañía de María, ha resultado ganadora en la provincia del concurso escolar que convoca el Ministerio de Defensa a través de la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral y cuyos premios acaban de ser entregados.

Se trataba en este certamen de escribir una carta, una Carta a un militar español, una iniciativa dirigida específicamente a jóvenes estudiantes y a los centros de formación para dar a conocer mejor y visibilizar el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas. La participación en el concurso estaba abierta desde alumnos de 4º de ESO hasta 1º y 2º de Bachillerato, así como a estudiantes de Formación Profesional de grado medio.

Solidaridad, valentía, igualdad, superación, responsabilidad, formación, integridad, respeto, disciplina, liderazgo.... Eran algunos de los valores a tener en cuenta a la hora de redactar esta carta y presentarla al concurso. La isleña Marta Vega consiguió hacerlo en poco más de veinte líneas dirigidas especialmente a la Armada y escritas en un tono sumamente literario. Se valió principalmente de un podero resurso narrativo mediante el que la vida le escribe a la valentía, a la que tantas veces echa en falta: "Entonces no lo comprendí, pero ahora, cuando te veo sonreír orgullosa de todas esas personas, todos esos militares, lo cierto es que me es casi imposible no notar la diferencia de tu presencia. veo a todas esas personas solidarias, trabajando la igualdad, la superación, la responsabilidad, su formación e integridad. Veo la disciplina, el liderazgo, su formación, su inigualable grandeza de espíritu. Y te siento y te admiro en cada eco de ellos, en cada paso, en cada palabra. Te veo cuando ellos se adentran en plegro contigo de la mano. Te siento decuendo te imploran como primer y último recurso. Te sonrío cuadno sé que estás en cada abrazo antes de que se separen de sus sueres queridos, de sus pilares", escribe la alumna de la Compañía de María en lo que son las líneas claves de su misiva.

Defensa, en la quinta edición del concurso escolar Carta a un militar español, ha batido el récord de participación. Hasta 458 centros de toda España estaba inscritos, lo que supone un 40 por ciento más que en anteriores ediciones.