El PP atribuye al PSOE “un año de mentiras y falsas promesas”

El PP ha difundido su propio balance de 2018 destacando que ha sido “un año lleno de mentiras y falsas promesas” del Gobierno municipal del PSOE.

La portavoz popular, Carmen Pérez, ha lamentado “la falta de compromiso del PSOE con Sanlúcar no sólo el año pasado, sino desde hace más de una década”, criticando que “ha anunciado multitud de proyectos y muchas obras que caen en saco roto”. A este respecto, argumenta que el alcalde, Víctor Mora, “dice haber cumplido los compromisos adquiridos con los ciudadanos, pero las valoraciones realizadas por los vecinos de Sanlúcar tienen una lectura diferente”.

La también candidata del PP a la Alcaldía censura que el Gobierno local “no ha cumplido fielmente las ejecuciones realizadas, como, por ejemplo, la Plaza de Abastos, donde los placeros han tenido que realizar arreglos y mejoras para perfeccionar sus instalaciones en este mercado municipal; o la actuación en el Castillito de Bajo de Guía, que todavía no ha finalizado, aunque, teniendo en cuenta las palabras del alcalde, como Sanlúcar no tendrá protagonismo hasta 2020 en la conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación, pues no la veremos terminada hasta ese año”.

Pérez se ha referido, igualmente, a las obras ejecutadas en el acceso de la localidad por la carretera de El Puerto, afirmando que “están muy bien y son beneficiosas para Sanlúcar, pero no han tenido ningún control por parte del Consistorio, dando como resultado las inundaciones que han provocado las lluvias” en dicho vial.

Entre las “promesas incumplidas”, ha mencionado la Ciudad de los Niños proyectada en el parque de La Dehesilla, “donde la única acción que se ha podido ver ha sido el traslado de un lado a otro de la cuba estacionada en dicho espacio”; la “semipeatonalización de parte del Barrio Alto con motivo del V Centenario” y la construcción del parque de bomberos previsto en Cuesta Blanca, apuntando que “finalmente han decidido instalar uno ‘provisional’ en el antiguo instituto Barrameda, en vez de hacer un proyecto de futuro y definitivo” como el planteado en esa zona de la carretera de Chipiona.