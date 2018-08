"Nosotros no podemos permitirnos perder ni una sola noche de verano"

Completamente a la luz de las velas se quedaron numerosos clientes que decidieron disfrutar de la gastronomía chiclanera tanto en la zona de La Barrosa como en el centro la noche del pasado sábado. Pero lejos de ser una velada romántica, esto fue provocado por un gran apagón que también dejó sin luz a los bares, restaurantes, comercios y viviendas de Carboneros, La Longuera, Urbisur y Avenida del Mueble.

Desde el Ayuntamiento aclaraban que Endesa les había comunicado que estos apagones se debían a "averías que se produjeron en las líneas Alborán y Vega de la subestación eléctrica de Chiclana y en la línea Trébol de la subestación de La Barrosa". Han querido resaltar que "estas averías no se han debido a una sobrecarga de las subestaciones eléctricas y que son averías que se pudieron solventar durante el sábado y el domingo, pero en las que la empresa eléctrica trabajará para que no vuelvan a ocurrir".

Nadie tiene en cuenta nuestras reclamaciones cuando suceden estas cosas"

No obstante, los hosteleros de la zona de La Barrosa han hecho público su escepticismo al respecto, y no creen que no vaya a volver a suceder. En este sentido, Vitorio Canu, presidente de la Asociación de Hostelería de Chiclana y propietarios de uno de los establecimientos de la zona de La Barrosa apuntaba que "todos los años en verano se repite esta misma historia y estamos ya hartos de lo mismo".

Los hosteleros aseguran que ya son muchos años los que llevan produciéndose este tipo de apagones y con ellos, la pérdida de ventas, productos y sobre todo destacan la mala imagen que se da de la ciudad. "No sólo son las pérdidas de esa noche, que aproximadamente pueden cifrarse en un 60% de lo que se podía haber hecho en el día más fuerte del verano como es un sábado 18 de agosto, sino que también pasamos mucha vergüenza ante la situación y la mala imagen que se lleva el turista de la ciudad. Una ciudad turística como la nuestra no se puede permitir dar esta imagen todos los veranos", lamentaba Canu.

Asimismo, el representante de los hosteleros de la ciudad señalaba que estos apagones se producen mayoritariamente los sábados de verano siendo una temporada clave de beneficios en la hostelería. "Nosotros no nos podemos permitir perder ni un sólo día de verano, ya que es la temporada en la que más producimos. Luego viene el invierno y tenemos que sobrevivir como buenamente podemos", explicaba.

"Estamos hartos de que nuestras quejas no lleguen a ningún sitio. En años anteriores hemos hecho escritos al Ayuntamiento y hemos realizado reclamaciones a Endesa, pero no nos han hecho caso o hemos conseguido recuperar solo la mitad de nuestras pérdidas, ya que no se puede reflejar en ningún papel las consecuencias de la pérdida de clientes durante estos apagones", afirmaba Vitorio.

El hostelero añadía que durante estos apagones, como el sufrido el sábado, el servicio "se vuelve un auténtico caos, ya que al no contarse con el sistema electrónico se pierden las comandas y se tienen que hacer las cuentas a mano y corriendo porque el cliente se quiere marchar del local, y todo ello en el día con más previsiones de ventas y con todos los locales llenos".

En cuanto a la respuesta de Endesa, como ya se publicó la semana pasada en este medio, la empresa eléctrica anunciaba que invertirá 1.400.000 euros en la mejora del suministro eléctrico. Los trabajos comenzarían a principios de septiembre y culminarían en diciembre de este mismo año. Entre las actuaciones previstas, la compañía destaca como principal medida la instalación de una línea eléctrica de doble circuito que unirá la subestación de La Barrosa con la zona de playas, lo que mejorara de forma notable la capacidad de esta infraestructura. Además realizará obras de soterramiento de 13 kilómetros de cableado de media tensión que pasa por la localidad para garantizar la seguridad.