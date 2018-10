La plaza de La Janda recuperará su parque público

No hay mal que por bien no venga. Eso es lo que el dicho popular dice cuando si un propósito no puede salir, lo importante es que otras personas puedan beneficiarse del montante económico que se pretendía invertir. Y así ha pasado con la mejora de los caminos de dos núcleos rurales de Vejer, que al no ser propiedad del municipio y sí de la Junta, no podrán beneficiarse del asfaltado al que se iban a someter con fondos de la Diputación.

Ante este revés, el Ayuntamiento ha aprobado en un pleno extraordinario y urgente una serie de nuevos proyectos, entre ellos la instalación de un parque infantil adaptado en la plaza de La Janda. Las obras comenzarán antes de finalizar este año y serán financiadas por el Consistorio y por la Institución Provincial.

El proyecto, largamente reclamado por el vencindario, contempla la adecuación y nivelación del terreno para eliminar la pendiente en la zona donde irá instalada el área infantil, cuyo pavimento será de caucho de colores, semejantes a los instalados en los demás parques.

Contará con seis atracciones infantiles de las cuales tres serán completamente accesibles. Una lo será incluso para quien se desplace en silla de ruedas. El recinto será acotado por una valla perimetral.