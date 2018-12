La Plataforma Cívica espera una reunión con el alcalde desde julio

Más información Los presupuestos participativos del Consistorio arrancan con polémica

La Plataforma Cívica para Mejorar Sanlúcar ha denunciado públicamente que desde el pasado 23 de julio viene solicitando sin éxito una reunión al alcalde, Víctor Mora, “para tener una primera toma de contacto y mostrar las necesidades que, como ciudadanos y representantes vecinales, vemos que tiene la localidad”.

Según esta organización, su última petición para mantener un encuentro con el regidor sanluqueño fue hace “casi un mes” y tampoco ha obtenido respuesta. “¿Cuál es el problema que tiene el equipo de Gobierno para reunirse con asociaciones de vecinos de la ciudad?, ¿por qué insiste en gobernar de espaldas a los ciudadanos?”, ha lamentado.

Critica que “con los presupuestos participativos anunciados a bombo y platillo hace meses, el Gobierno municipal presumía de cercanía y participación en la ciudad, pero la realidad es otra: la realidad es que si eres crítico y constructivo, y no eres palmero de quien ‘mal gestiona’, no eres bienvenido”. A su juicio, “la realidad es que los consejos de participación locales no están activos, que el movimiento vecinal está anestesiado”.

Esta entidad asegura que “sólo ha nacido para ayudar y colaborar en mejorar Sanlúcar; no quiere destruir la ciudad que ama, sino evitar que la sigan destruyendo”.