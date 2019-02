La plantilla de Konecta El Puerto, en huelga

La plantilla de la empresa Konecta El Puerto está en huelga. Así lo han confirmado hoy mismo fuentes del comité de empresa, cuyos integrantes se levantaron ayer miércoles de la mesa de negociación ante la falta de avances.

De momento la huelga será secundada durante las jornadas de hoy y mañana, que es cuando terminaba el plazo para alcanzar un acuerdo.

Por ahora no se sabe qué numero de trabajadores estarían dispuestos a aceptar un traslado en las condiciones que ofrece la empresa, a las plantas de Bollullos de la Mitación (Sevilla) o Valladolid, en función del departamento al que pertenezca el empleado.

Fue el pasado 14 de enero cuando la empresa comunicó a sus trabajadores el cese de la plataforma, situada en El Puerto de Santa María, una medida que afecta a 200 familias de toda la Bahía y de la comarca de Jerez.

La formación Unión Portuense, por su parte, ha emitido un comunicado en el que lamenta que "la empresa ha hecho caso omiso a las distintas propuestas aportadas tanto por los comités, como por los alcaldes de la Bahía. Se excusan en motivos organizativos para planificar un ERE encubierto, para poner de patitas en la calle a 200 familias", lamentan.

Unión Portuense entiende "como una limosna el único ofrecimiento de la empresa, una ayuda para una fianza, y un único trasporte para el empleado y su familia a la ciudad donde trabajará".

Para Javier Botella, candidato de Unión Portuense a la Alcaldía de El Puerto, “hay que dar facilidades a las empresas para que se instalen, pero no para que se marchen y menos si dejan a 200 familias por el camino sin ninguna razón aparente salvo la codicia”. Unión Portuense solicita a los portuenses que acudan este viernes a las diez de la mañana al centro de trabajo de Konecta BTO "y den aliento a las familias afectadas, que noten el respaldo de una ciudad que defiende a los suyos, a sus vecinos y que no se deja pisotear por las multinacionales. Si no quieren negociar nos tenemos que movilizar”, concluyen.