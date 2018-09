El sector pesquero reclama mejorar su situación laboral

Al grito de "el pueblo unido jamás será vencido", unas 300 personas -según la organización- participaron en la manifestación celebrada por las calles de Barbate y de la que formaron parte un sector de la marinería.

Tras una pancarta en la que se podía leer, 'Por los derechos de la marinería, por la dignidad de nuestro pueblo', este sector profesional fue convocado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la Asociación Libre de Trabajadores (ALT) e Izquierda Unida (IU) de Barbate con el fin de reclamar mejoras laborales y salariales que, según expusieron los convocantes de esta movilización, no se cumplen por parte de la patronal pesquera.

A la altura de la rotonda situada cerca del paseo marítimo y dedicada a los marineros fallecidos en la mar, se exigió también pensiones dignas para los marineros que han dedicado gran parte de su vida a esta actividad.

Se trataba de una movilización que no era compartida por el alcalde del municipio, Miguel Molina, al considerar que no estaba señalada a través de la Mesa por la Pesca, que en su opinión es el órgano que centraliza todos los asuntos que conciernen al sector pesquero de esta localidad.

Por su parte, el portavoz de IU, Luis García Perulles, apoya esta movilización y por ello llevará al pleno de mañana miércoles una proposición en la que se demandará unas condiciones dignas de trabajo, que pasan, según su opinión, por tener un recibo de salario o nómina con arreglo a unas bases de cotización a la Seguridad Social mejoradas y por que las ayudas a las paradas biológicas las costee el Estado y no los marineros con su desempleo como sucede ahora.

Para García Perulles, "no puede ser que la marinería no encuentre referentes sindicales, los necesita y fuertes". Cree que 150 euros semanales no son "ni suficientes ni dignos para vivir". Por ello quiere defender la pesca y "a quienes se enfrentan cada día a la penosidad de la mar cobrando esas cantidades".