El periodista Modesto Barragán pregonará la feria ubriqueña

A su pueblo, gloria bendita. No lo puede remediar. Es como un enamorado: Ubrique le dice ven y ahí está el periodista Modesto Barragán para lo que haga falta. Que si hay que echar una mano a una causa social, que si una organización local quiere contar con su presencia, que si hay que dar lustre a una fiesta... Ahí está él como reza una de sus mejores consignas de andar por casa: "Para servirles". Y otra vez ha dicho que sí, con lo que el próximo 11 de septiembre, la cara más visible del programa de Canal Sur Andalucía Directo, Modesto Barragán, pregonara la Feria y Fiestas de Ubrique. Lo hará desde la plaza de la Estrella, la del monumento al petaquero, el espacio que resume el sentir de este municipio serrano, que con su marroquinería y su buen hacer ha puesto a Ubrique en boca de las mejores firmas de moda internacional.

"El Ayuntamiento me lo propuso con tiempo. Y para mí es todo un honor. Me hace mucha ilusión contar la feria de mi pueblo y ser profeta en la tierra que a uno lo vio nacer", dice el periodista, quien ya pregonó en su día el Carnaval local y la Semana Santa, la única que ha exaltado públicamente pese a las propuestas que le han llovido a lo largo de los años de otros municipios o ciudades. "Es una cosa muy seria pregonar una Semana Santa. Y la única que he vivido desde pequeño es la ubriqueña, de la que tengo experiencia", añade.

El pregón de feria será el pistoletazo de salida para que Ubrique viva sus fiestas hasta el 17 de septiembre. "Será el pregón del paraíso porque a Ubrique y a su entorno los entiendo como un paraíso", rememora. Modesto Barragán quiere, también, que las redes sociales estén muy presentes en su discurso. Así que con el hashtag #pieldeubrique invita a ubriqueños que se encuentren fuera o a las personas que quieran a participar en el evento.

"Me gustaría realizar un pregón global, mediático, pero sin olvidar la tradición de su manufactura. No se entiende Ubrique sin esos hombres y mujeres que, con sus manos y su saber han logrado engrandecer este pueblo", reflexiona.

Tras celebrarse el pregón, el Ayuntamiento encenderá de manera oficial el alumbrado festivo para vivir de lleno seis días de fiestas locales.