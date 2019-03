La salida sin acuerdo de la UE afectaría a las estancias, que suelen alargarse más de tres meses y para las que, por supuesto, necesitas un visado . “Para que las redes de investigación avancen y se consoliden –prosigue Juan Carlos García–, hay que fomentar la investigación conjunta de alto nivel”. “La cuestión más espinosa –continúa Javier García Oliva– es la relativa a la libertad de movimiento de las personas. Bajo el paraguas del derecho europeo, puedes venir pero, si el concepto de ciudadanía se va a reducir tanto: ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los familiares de estudiantes de postrado, que en muchos casos no trabajan cuando están aquí? Es un grandísimo agujero que hay que cubrir”. En el Instituto de Ciencias Marinas –desde donde señalan que ahora mismo no existen proyectos conjuntos con Reino Unido, aunque el país cuenta con centros de referencia en Oceanografía, como el Plymouth Marine Laboratory o colecciones de algas como las de Oban –, sin embargo, no creen que el tema de gestionar un visado tuviera mayor peso a la hora de plantearse una estancia: “Si te interesa y hay medios, como si te vas a Namibia. Al final, todo esto se traducirá, a nivel académico y de investigación, en más trabas burocráticas y menos proyectos que poder pedir en conjunto”.

“ La ciencia se hace en red –continúa el responsable de Relaciones Internacionales de la UCA–. Si tú no puedes participar con financiación, cuento menos contigo. Reino Unido tiene estrechos contactos con Estados Unidos y la red de influencia de la Commowealth: no va a tener un escenario catastrófico, pero sí que se puede resentir: hay grupos de trabajo muy consolidados que se van a ver afectados".

Juan Carlos García Galindo pone el ejemplo de Suiza, país que decidió hace unos años que no iba a permitir la libre circulación en sus fronteras y, por tanto, quedó fuera del programa Erasmus. Así, las universidades suizas han desarrollados acuerdos bilaterales, siguiendo el mismo modelo del Erasmus, donde ellos, además, pagan una beca. También está Noruega , que no forma parte de la UE pero que sí permite el Erasmus.

Y de sembrar en cada uno de los participantes la idea, tan necesaria, de que el otro no es tan diferente. O, si es diferente, eso en sí mismo no lo hace inasumible. Una idea básica, de primero de Derechos Humanos, que parece hoy día más que necesaria.

Libros, discos y películas

DESDE Madrid, Andy Ramos Gil de la Haza, abogado especializado en propiedad intelectual, apunta que el derecho británico incluye en sus leyes de propiedad intelectual tanto el corpus referente a autoría como a marcas y patentes, de ámbito comercial. “En principio –explica–, incluso la aplicación de un Brexit duro no afectaría demasiado a las creaciones artísticas. No así en lo que al registro de marcas y diseño industrial: moda, decoración... Todo lo que se haya registrado antes del Brexit va a permanecer, pero lo demás se va registrar en los respectivos territorios. En cualquier caso, hay bastante incertidumbre: España ha dicho, por ejemplo, que va a reconocer determinadas prerrogativas a los ciudadanos ingleses en el territorio”. Las cuestiones de limitación de movilidad entre territorios, que pueden afectar a los artistas en gira, “son relativas a los permisos de trabajo”. Las tasas de reproducción en las composiciones, los gastos en traducción o en publicación, apenas tendrían que verse alterados, ya que “se someten a marcos de carácter internacional:en las obras literarias, por ejemplo, el contrato especifica siempre cual es su ámbito de distribución, y en la traducción se necesita la autorización del autor”. Otro asunto, indica Andy García, “es el agotamiento de derecho de distribución de una obra física, de un disco o un libro”. Precisamente, el panorama de los derechos de propiedad en Europa está inmerso en las negociaciones de actualización legal respecto a un mercado único digital: “Aspecto en el que el Reino Unido sí se verá afectado, al igual que en el de las plataformas audiovisuales”, apunta el abogado. Paco Rodríguez Prieto, algecireño, responsable editorial de cine en Movistar+, añade que ante un Brexit duro el cine británico perdería ciertas ayudas a la distribución, “y no entraría en la cuota de pantalla de mínimos del cine europeo. Las grandes producciones, con dinero norteamericano, no tendrían problema -continúa–, pero el cine inglés más independiente sufriría mucho: entre otras cosas, también por la falta de acceso a los programas de financiación.Se intentaría coproducir con Irlanda o Francia, pero hay límites a la cantidad de aporte extracomunitario. Por otro lado, sería muy bueno para franceses, italianos o alemanes”.