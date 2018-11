La parada biológica de la pesca de cerco deja en el paro a 250 marineros en Barbate

La casi treintena de barcos que faenan en las aguas del Golfo de Cádiz y que pertenecen al puerto de Barbate ya se encuentran amarrados, lo que ha hecho llevar al paro casi 250 profesionales de la mar de forma directa, y a casi un centenar de trabajadores de la lonja barbateña de forma indirecta.

El presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros (Abempe), Tomás Pacheco, ha calificado de “caótica” la situación por la que pasan en la actualidad tanto los empresarios como los marineros dedicados a la modalidad de cerco la cual termina hoy su campaña y se somete a una parada biológica durante los meses de diciembre y enero para la regeneración de especies como la sardina, el jurel, la caballa y el boquerón.

Tomás Pacheco ha pedido a las distintas administraciones que hagan lo posible para que salga adelante el nuevo acuerdo de pesca con Marruecos al no haber aún un entendimiento claro en el Parlamento Europeo para su ratificación. Así, ha manifestado que “tenemos la incertidumbre de que el acuerdo con Marruecos no se ratifica por parte del Parlamento Europeo y tenemos conocimiento de las discrepancias que hay entre los grupos, ya que unos votan a favor y otros que no”. En su opinión, “hay grupos políticos que no tienen consideración este tema cuando se trata de poner el esfuerzo para que este acuerdo salga, por lo menos para que la flota de cerco de Barbate tenga un poco más de respiro”.

Uno de los puntos donde más se nota esta falta de movimiento laboral se sitúa en la lonja de subastas del puerto de Barbate. Según expuso ayer Andrés Barrera, subastador del puerto de Barbate, “solo estamos por la mañana de 8.30 horas a 11.00 horas, quedando un 20% de la plantilla que se ha tenido en otros momentos de mayor actividad”.

Así, a primera hora entra la pesca de arrastre, a continuación entran los barcos que se dedican al pez sable del que apenas hay capturas. A ellos les siguen los barcos dedicados al palangre con especies como la brótola y el bocinegro, seguidos de los dedicados a artes menores que inician la venta sobre las 11.00 horas de la mañana con especies como el choco, el pulpo, el lenguado y el borriquete, entre otros. Al no haber faena en Marruecos, se ha reducido la actividad, se lamenta, Barrera.

Ayer la Cofradía de Pescadores de Barbate, que preside el patrón mayor, Alfonso Reyes, convocó a los representantes de armadores, marineros y empresas representativas del sector para consensuar el calendario laboral para el próximo año, a la vez que pretendía sondear la visión de todos ellos de la posible falta de cuota de sardinas para el próximo año, y la contabilización de las especies no comerciales, conocidas como descartes, y que se pretenden contabilizar como cuota pesquera.