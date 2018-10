La oposición denuncia el "engaño" de las cuentas participativas

Iu criticó ayer "el engaño que suponen los presupuestos participativos" anunciados por el Gobierno local del PSOE.

Según explicó la portavoz izquierdista, Carmen Álvarez, en lo que va de mandato el equipo de Gobierno únicamente ha presentado los presupuestos municipales de 2016, que continúa prorrogando "con la excusa de que está en minoría" en el Pleno del Ayuntamiento. "Esto es una demostración palmaria de la incapacidad de Víctor Mora y compañía para dialogar con la oposición", afirmó.

IU y Cs reprochan al Gobierno local que el último presupuesto es del año 2016

En palabras de Álvarez, "el PSOE, a la desesperada, sólo se acuerda de los presupuestos participativos en los años electorales". "En 2015 también recurrió al engaño de los presupuestos participativos, cuyas propuestas debatidas por los vecinos quedaron olvidadas en el cajón de la mesa del delegado de turno. Para 2019 quiere reeditar de nuevo el engaño a los vecinos, esta vez mediante un procedimiento absolutamente dirigido y manipulado, seguramente desde esa supuesta federación de vecinos que se presta siempre para limpiar la imagen del equipo de Gobierno en materia de participación", aseveró.

Por su parte, Ciudadanos (Cs) reprochó al alcalde, Víctor Mora, que "quiera utilizar a la población para que se nos reproche a la oposición el no apoyo a los presupuestos municipales, cuando en tres años no hemos oído hablar de este proceso de participación ciudadana". Su portavoz, Javier Gómez Porrúa, se mostró "sorprendido" por "escuchar hablar de abrir un proceso participativo a un partido que no admite las propuestas de la oposición y que no ha tenido más presupuesto que el que Cs apoyó y el Gobierno local incumplió en 2016". "Nos queda la duda de si la oposición participará en la elección de los proyectos, porque de no ser así sería un fracaso más de transparencia y participación del Gobierno municipal", dijo.