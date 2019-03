La oposición saca adelante la reprobación al alcalde

A la tercera va la vencida. Y la oposición de Prado del Rey sacó adelante este lunes en el pleno una reprobación contra el alcalde José Ramón Becerra (PP), por su gestión ante la pérdida de 400.000 euros de los fondos agrarios Profea. El PSOE e IU, con apoyo del edil andalucista, llevaron a pleno esta moción, que ya había sido presentada dos veces anteriores pero que no contó con los votos necesarios. La primera vez, una edil del PSOE se puso de parto y no se pudo sumar votos. La segunda, el propio alcalde dio un giro, reprobando con el apoyo de su grupo a la Diputación de Cádiz por su papel también en la pérdida del Profea.

Así las cosas, el portavoz del PSOE, Jesús Téllez, explica que con esta reprobación “queda constancia de la incompetencia y de la ineptitud con la que el alcalde ha dirigido este Ayuntamiento, especialmente estos últimos cuatro años, con un pacto de gobierno infame y perjudicial para los pradenses. También pudimos sacar claro del debate entre el ex teniente de alcalde (el andalucista Juan Antonio Fernández) y su ex compañera de partido (Irene de Paula González), que cuando llevaban meses de gobierno rompieron relaciones y estos años no han colaborado entre ellos”, critica el portavoz socialista. Téllez dice que la pérdida del Profea supone 200 contratos menos.