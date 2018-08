El número de empresas aumenta un 3,45% en 2017 y sigue creciendo

San Fernando sumó en 2017 un total de 3.303 empresas, un 3,45% más con respecto a 2016. Ese incremento en la puesta en marcha de sociedades económicas, destaca el gobierno municipal, también se extiende a los meses transcurridos del presente año. El Instituto Nacional de Estadística (INE), detallan en el comunicado, tiene registradas en lo que va de 2018 un total de 3.337, es decir, 34 empresas más.

Esta tendencia al alza refleja, a juicio de Conrado Rodríguez, concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, la senda de recuperación económica que se viene experimentando en la ciudad a la que contribuyen las medidas puestas en marcha por el gobierno local. Se refiere al "cumplimiento paulatino" de los compromisos adquiridos con la mejora y diversificación del uso de las zonas tradicionalmente industriales (como del polígono de Fadricas), a la puesta en marcha de incentivos fiscales y a la generación de actividad que redunda en beneficio de sectores importantes para la ciudad que "precisamente son los que los datos del INE revelan en constante crecimiento en la ciudad".

Desde el equipo de gobierno se destaca que el porcentaje de empresas registradas en San Fernando durante 2017 ha sido mayor que la media de la provincia de Cádiz. "Al igual que ocurre con el buen camino que llevamos con las cifras de desempleo-en las que se comprueba que en nuestra ciudad baja el paro más que en la media provincial-, también se da una idéntica circunstancia en el número de empresas", señala. Mientras en La Isla el incremento ha sido del 3,45%, la provincia gaditana ha registrado un 2,58% más de negocios. De m ás de 50.000 habitantes, es, además, el municipio con un mejor índice porcentual en el establecimientos de empresas, junto con Chiclana. También se supera la media de la provincia en estos meses de 2018, con la existencia de un 1,03% de empresas más que el año anterior, cuando en todo el territorio gaditano esta cifra se ha quedado en el 0,87%. En este último semestre, San Fernando también es el mejor municipio en existencia de negocios, en este caso junto con la capital gaditana.

Rodríguez pone de relieve que el INE revele que algunos sectores económicos crecen en San Fernando de manera constante desde hace varios años hasta la actualidad -en sus estadísticas dividen las actividades económicas en diez categorías-. En Educación, Sanidad y Servicios Sociales, englobados en un mismo grupo, existen 399 empresas, once más que al finalizar 2017 (381) y 24 más desde finales de 2015. El sector Industria ha pasado de 114 empresas en 2015 a 130 hasta lo que va de 2018. Comercio, Transporte y Hostelería recupera posiciones desde 2016, cuando se contabilizaron 1.382 negocios: 2017 finalizó con 1.394 (+12) y ahora hay contabilizadas 1.396 empresas. Las actividades inmobiliarias se han visto incrementadas en la ciudad a tenor del crecimiento de empresas: se pasa de 94 en 2015 a 122 en estos momentos, finalizando 2017 con 112. Información y Comunicaciones también tienen un crecimiento continuado: 33 en 2015, 44 al finalizar 2017 y 50 en 2018. "Cabe destacar que el número de empresas pertenecientes al sector servicios se ha incrementado considerable y constantemente desde 2015, cuando existían en la ciudad 1.426 negocios frente a los 1.579 actuales, que son 33 más que al 31 de diciembre de 2017 y 85 más que en el mismo periodo de 2016", apuntan en el comunicado.

"Estas cifras reflejadas fidedignamente por el INE dan a conocer números que revelan que el tejido empresarial de San Fernando viene experimentando un crecimiento continuo y destacado, y que a pesar de la crisis -que fue especialmente cruel con quienes menos tenían e impidió poner en marcha acciones de emprendimiento- la localidad recupera, sin pausa pero encauzando su futuro, sus posiciones para continuar generando empleo y haciendo descender el número de personas sin trabajo. Recordemos que, desde junio de 2015 a julio de 2018, los datos también revelan que se ha conseguido bajar el paro en San Fernando en 3.706 personas desde que este equipo gobierna la ciudad", defiende el concejal socialista.

Los buenos datos contrastan con las críticas que hace unos días hacía el PP, que cuestionaba que se hubiera reducido en estos años el número de empresas constituidas. San Fernando, según las cifras que exponía, sólo contó con 46 nuevas empresas en 2017, lo que suponía que se crearon 14 menos que en 2016, una caída del 23,3%, que se traducía en "la peor cifra desde el año 2009". El equipo de gobierno aporta, frente a eso, cifras globales que hacen referencia al número neto de empresas: no sólo las de creación, sino las existentes para tener en cuenta además las que se disuelven. Ni 2012 ni 2013 fueron, según esos números años buenos para las empresas. Algunas tuvieron que afrontar procesos de insolvencia que llevó a muchas a desaparecer, aunque en algunos casos se crearan otras en su lugar sin las responsabilidades patrimoniales. Eso no supuso una mejora en el número global. Fue una situación general en España, de la que no se libró La Isla. Las estadísticas reflejan que a partir de 2015, por el contrario, se crean empresas y se consolidan, ya que crece el número de empresas en comparación a los años duros de la crisis.

En el cuadro comparativo del INE, en referencia al epígrafe empresas por municipio y actividad principal, se registra que en 2012 había 3.133 empresas en San Fernando, y que un año más tarde el número baja a 3.110, lo que supone un 0,73% menos. En 2014 se contabilizan 3.103, esto es un 0,23% menos. Los números mejoran en 2015: 3.191 negocios, un 2,84% más que un año antes. La misma tónica, en mayor o menor medida, se mantiene en los años siguientes: en 2016 están registradas 3.193 empresas, apenas un 0,06% más; pero en 2017 suman 3.303, un 3,45% más; y en lo que va de 2018 la cifra llega a 3.337, un 1,03% por encima del año anterior. En esa evolución, la ciudad isleña siempre ha tenido mejores datos que la media de la provincia: donde siempre ha habido mayor destrucción de empresas en los periodos más difíciles y mayor creación, en cuanto a porcentajes se refiere.