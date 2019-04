En el nombre del pueblo

A Algar se va. No te coge de paso. Se puede ir por varios sitios. Por la CA-6104, que une esta población con Arcos, los paisajes van hablando. Se ve el pantano de Guadalcacín, de donde Cádiz bebe. Se intuye la tranquilidad de pueblo a tenor de la media docena de coches que transitan un día de diario, a las once de la mañana, por la carretera provincial. Y se huele la adrenalina que dejan las curvas por donde pasa el popular y bullicioso rally, que se celebra en este municipio cada año.

A Algar, con 1.413 habitantes, también se puede ir a pulsar la calle. A saber lo que sus vecinos piensan de los políticos a los que tendrán que votar este domingo en las elecciones generales, de los que se sentarán en Madrid a defenderlos o no. “De los autónomos no te digo ná. Mejor salir corriendo”, sentencia Antonio, propietario de la carnicería-charcutería León. Lleva 24 años defendiendo su negocio y habla de realidades con nombres y apellidos. De la dificultad de los jóvenes para emplearse, de la gente del campo que conoce, que se tiene que entrampar pidiendo préstamos para poder sembrar; de los esfuerzos de la pequeña industria local cárnica y especializada en la caza; de los efectos del cierre del complejo turístico del Tajo del Águila, ubicado en el municipio. “En los pueblos estamos un poquito olvidados. La gente joven se va cada vez más a Jerez, a Cádiz. Lo noto en mi carnicería. Antes éramos cuatro trabajando, ahora dos. Si no hay ningún cebo que te provoque venir pues peor. Tenemos recursos pero no están explotados. Mira el pueblo de El Bosque, que vive del senderismo y ves los autobuses en fila. Aquí para ver uno tienes que esperar al de los Amarillos, cuando pasa a las dos y media”, cuenta con gracia mientras despacha.

Una de sus clientas es Juani. Ella no entrará en el saco del 41,7% de abstenciones con respecto al censo electoral que hubo en las últimas elecciones autonómicas, en esta localidad de la Sierra. “Es una curranta. Pocas mujeres se levantan a las cinco de la mañana para trabajar en el campo”, afirma a modo de presentación su charcutero. “Yo sí voy a votar. Qué te voy a contar si los políticos no van a hacer nada ¿Qué las paso canutas”, dice Juani. Ella sale fuera a buscarse el jornal. A Arcos, Vejer, Jerez. En la frambuesa, la fresa, la patata, el brócoli, la alcachofa. “He ido días a echar la peonada y no me he traído nada”, denuncia. Nada porque por el camino se le ha ido el dinero en poder pagar la gasolina hasta llegar a la finca, el bocadillo… Y ha visto pagar la hora a tres euros. Los días menos malos a siete. “Esa es mi realidad: sacarme todos los días las habichuelas. El campo está muy mal pagado y mal visto. En los pueblos no hay trabajo. Mi hija, con 20 años, está sacándose el carné para emplearse en otro sitio”, apostilla.

En Algar se intuye la campaña electoral por la cartelería colgada a la entrada. Aquí siempre ha gobernado el PSOE, excepto un mandato que hubo un tripartido entre el PA, PP e IU. “Las nacionales se identifican más con la ideología. En las locales se vota más a la persona que al partido en los pueblos pequeños ”, añade Juan David García, que irá en la lista de las municipales con los socialistas. Defiende que el Ayuntamiento de Algar está haciendo todo lo posible por sacar adelante el Tajo del Águila, uno de los principales enclaves turísticos.

Y seguimos el pulsómetro con otros vecinos. “Bueno el PSOE y el PP han traído a políticos y han hecho algún mitin en esta campaña”, añade otra algareña, que compra pescado en un negocio, también de la calle Real. Rememora la lucha para mantener servicios en los pequeños municipios. “Porque tenemos un practicante y un médico que luchan para que haya servicio de salud todo el día. Nos lo han intentado quitar bastantes veces”, apostilla. Esa guerra la tienen, por ahora, ganada. No pasó lo mismo cuando quitaron la ESO, pese a las movilizaciones. “Se quedó sólo hasta 6º de Primaria. Y niños, con 11 años como el mío, tienen que desplazarse todos los días al instituto de Arcos”, lamenta.

Antonio Sañudo, del bar la Herradura, sabe también lo que es pelear. Lleva años denunciando el mal estado de las carreteras comarcales. Por desgracia, su hijo Dani murió muy joven en un accidente de tráfico en la que enlaza con El Bosque. Cree que en el mundo rural hay miedo a hablar por no señalarse. “¿De qué vive la gente? Muchas de las ayudas. Te lo digo desde el conocimiento de un bar, que llevo 40 años en él, que aquí se habla y se sabe todo. No somos capaces de luchar por un poco de dignidad”, añade. Sañudo habla de los pequeños núcleos como el suyo “con mucho potencial, con paisajes impresionantes, que no se sabe explotar y aprovechar”.

Es un perfil de la gente rural, de la mal llamada ‘España vaciada’, que quiere que su voto cuente en las tribunas de oradores del Congreso y el Senado y que quiere tener las mismas oportunidades que en la metrópoli.