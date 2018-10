La militancia de AxSí respalda la candidatura de Fernando Boy

El andalucista Fernando Boy será el candidato de Andalucía por Sí (AxSí) a la Alcaldía de Puerto Real en las próximas elecciones municipales. Boy llegaba a este puesto al no encontrar rival en el proceso de primarias que se abrió a mediados del pasado mes de septiembre y en el que una única candidatura, la suya, mostró interés en liderar el proyecto.

La apuesta por Boy es clara. El partido evidenció el pasado viernes en un acto celebrado en la localidad el respaldo a su nuevo cabeza de lista. La militancia de Andalucía por Sí se unió y se hizo fuerte para respaldar a quien se presenta con el objetivo "no de sacar tres o cuatro concejales sino de ganar la Alcaldía de Puerto Real".

Muy emocionado, Fernando Boy se dirigió a sus compañeros rehusando usar el guión que llevaba preparado y que dejó en la silla que ocupaba mientras sus compañeros tomaban la palabra. "Hoy estamos entre amigos y compañeros y creo que no voy a necesitar nada de lo que he traído escrito", dijo nada más comenzar. Sus primeras palabras fueron para pedir que en el escenario le acompañase una mujer "de la que he aprendido mucho, que me ha enseñado a ser mejor político y mejor persona: Maribel Peinado", dijo Boy antes de que la andalucista subiese al escenario.

El ya candidato oficial del partido agradeció el apoyo del "equipo preparado" con el que va a iniciar un proyecto del que se siente "muy orgulloso". "Mi despacho va a estar en la calle, junto a los problemas de los ciudadanos. Los que me conocen saben que estaré ahí", matizó antes de explicar por qué había optado por dar el paso.

"La gente por la calle, mis amigos y mis familiares me preguntan por qué me meto en este jaleo otra vez. Me dicen que yo estoy muy bien jubilado y con mi familia. Pero como sabéis, siempre he estado intentando ayudar al tejido asociativo de la ciudad y no me puedo quedar en casa, sentado en el sofá, mientras veo como Puerto Real está sufriendo el abandono y la dejadez por parte del actual equipo de Gobierno. Por eso, y no por otra cosa, me presento".

De este modo, Fernando Boy regresa a la primera línea de la política en la localidad después de un parón en el que ha estado colaborando con el Partido Andalucista en un segundo plano. Su anuncio como candidato a la alcaldía coincide con la toma de posesión como concejal en la oposición en el grupo municipal andalucista, ya que será él quien sustituya a Maribel Peinado que presentó su dimisión el pasado mes de septiembre.

Boy ha recibido el apoyo de sus compañeros de Puerto Real y de otras localidades que también le acompañaron en el acto. Entre ellos estuvo el coordinador local de AxSí, José Manuel Acosta, quien dijo haber dado un paso al lado en el proceso de primarias para dar paso a la experiencia de Boy. También obtuvo el apoyo del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Joaquín Bellido, que participó en el acto del pasado viernes.

Con la interpretación del himno de Andalucía se cerraba el acto celebrado en un céntrico restaurante de la localidad.