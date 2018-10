El mercado hipotecario se activa y vuelve a datos de 2012

Desde Fotocasa, uno de los principales portales online, se es cauto: “La vuelta del interés por la compra de vivienda coincide con un contexto económico favorable, tipos de interés y euríbor en mínimos históricos”, pero la concesión hipotecaria está “lejos” de los niveles máximos y se recuerda a quienes estén pensando firmar uno de estos préstamos que sean cautos y tengan en cuenta que, aunque el euríbor siga en negativo, lo cierto es que ya ha empezado a subir y pronto lo harán también los tipos de interés.Otros analistas, como el consultor José Luis Jimeno, no son optimistas: “Hay datos razonablemente buenos, pero no nos engañemos, vienen curvas, no va a haber nunca más un boom. Miremos la demografía . Tenemos uno de los índices de natalidad más bajos de Occidente, que ya de por sí es muy bajo. Los que llamamos millenials son cuatro gatos y medio y un 40% están parados o tienen empleos precarios”. Estos hechos están en la causa de que se haya incrementado en relativamente poco tiempo el mercado del alquiler en la región, según se desprende del estudio que anualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística sobre los hogares españoles.

De esos 498 millones convertidos en deuda, una parte de ella impagada a día de hoy, las cajas de ahorro , hoy desaparecidas, aportaron 370 millones de euros. Esa es la historia de la burbuja: aquel mes los clientes se acercaban a las entidades a pedir de media 135.372 euros por cada hipoteca. En cada hipoteca era posible incluir el precio íntegro de la vivienda más un añadido para arreglos. No era necesario tener ahorros para comprar una casa.En comparación, los datos de lo que llevamos de año son mucho más asumibles y, con el sector inmobiliario muy empequeñecido, no se esperan enormes alzas en los siguientes ejercicios sino un crecimiento constante en los próximos meses pero lento.

En Cádiz no se vendían tantos pisos desde el verano de 2006; en Torre Alháquime llevan un año sin una sola transacción inmobiliaria

La primavera de 2018 supuso el regreso de las dos grandes poblaciones de la provincia, Cádiz y Jerez, a cifras de transmisiones inmobiliarias de hace una década. Eran operaciones impensables hace muy poco tiempo.

De este modo, en ese periodo cambiaron de manos en Cádiz capital 365 viviendas. Este movimiento no se alcanzaba desde el otoño de 2006, cuando se realizaron 372 operaciones. Es también significativo el caso de Jerez, que alcanzó la pasada primavera las 617 operaciones. En este caso hay que remontarse al mismo periodo de 2008, hace diez años exactos, en el que se vendieron 910 viviendas. Jerez tuvo su pico en el año 2005, cuando en su último trimestre se superaron las 1.300 transmisiones. El Puerto es el tercer municipio que ha tenido un pico desconocido en mucho tiempo, teniendo que acudir hasta 2007 para ver cifras similares. Entre abril y junio de este año tuvo 317 operaciones, lo que era un éxito cuando en sus peores momentos, en el verano de 2012, sólo se vendieron en un municipio de estas dimensiones 70 viviendas.

Otras poblaciones han tenido mejores números recientemente. Por ejemplo, Chiclana, donde hubo 350 transmisiones en los últimos tres meses de 2017 y eso la resituaba en los números de 2010, pero lejísimos de las 765 viviendas que se vendieron en la primavera de 2006.

La otra cara se encuentra en los municpios más pequeños. Por ejemplo, en Torre Alháquime no se ha vendido ni una sola vivienda en el último año. Tampoco es un dato muy estadístico si hablamos de una población en la que no llegan a 30 las casas que se han vendido en los últimos cinco años.

Es un dato interesante el dato de Vejer, la población que, porcentualmente, más interesaba a los extranjeros. En el primer trimestre de 2004 en Vejer no se vendía una sola casa, tres años después se vendieron 130. Ahora está en una media de diez casas vendidas al mes.