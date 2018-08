La megafonía por fin llega, aunque muy tarde, a las playas del término municipal

El pasado viernes 17 por fin llegó el servicio de megafonía a las playas portuenses. Desde ese día está ya operativo en Valdelagrana, La Puntilla y Santa Catalina y en los próximos días se pondrá en marcha en La Muralla y Fuentebravía.

El servicio estará disponible hasta el 29 de septiembre y será gestionado por el equipo de Salvamento y Socorrismo.

Desde la concejalía de Playas su responsable, José Luis Bueno, reconoce la tardanza. "Pedimos disculpas y recogemos las críticas", dice, añadiendo que "los cambios de concesionaria a mitad de temporada y la complejidad del sistema que se ha instalado, programable y de abastecimiento solar, han sido las causas de la demora".

De cara al año que viene se supone que no habrá estos problemas por lo que el servicio podrá empezar a funcionar en tiempo y forma. No obstante, desde Playas recuerdan la importancia de no perder de vista a los niños y mantener siempre precaución.