España está desbordada. Europa está desbordada. El drama de la inmigración se vive en las costas gaditanas hora a hora, renovándose a cada momento. Ayer tarde, los sesenta y tantos subsaharianos que habían pasado la noche apiñados en los módulos prefabricados en el puerto de Barbate fueron trasladados en autobús a Algeciras. Durante horas, la Guardia Civil se volcó en atenderlos, en darles alimentos, en hacer que pasaran esas horas lo mejor posible. La noticia de que se iban a trasladar a un pabellón algecireño fue bien recibida. Pero los módulos, apenas unos barracones blancos, con rejas, con unos servicios cerca, fueron ocupados por nuevos inquilinos. Porque Salvamento Marítimo trajo hasta Barbate nuevas personas rescatadas en el Estrecho. Una treintena de ellos, marroquíes, fueron llevados rápidamente hacia Algeciras para ser devueltos a su país de origen. Otro medio centenar, subsaharianos, ocuparon el lugar dejado en el puerto de Barbate por sus antecesores, en un relevo macabro de carne humana en busca de oportunidades.

Estamos ante un nuevo flujo migratorio favorecido por un levante en calma inusual. Ya no estamos hablando de mafias organizadas, porque en algunos casos se lanzan a mar simplemente dando brazadas hasta alcanzar aguas internacionales cuando ven que está cerca el barco naranja de Salvamento Marítimo. Es una marea imparable que sube por el influjo del continente europeo. “Ya ni siquiera se molestan en subir en pateras, simplemente se lanzan al mar esperando a ser rescatados en aguas internacionales para ser traidos hasta nuestras costas”, comentan en el puerto barbateña quienes batallan cada día con el fenómeno de la inmigración ilegal. Porque es ilegal, ojo. No lo olvidemos. Aquí no estamos hablando de crisis humanitaria. Estamos ante un aluvión de inmigrantes sin papeles que pretenden cruzar las fronteras de manera ilegal.

Sin ningún control. La imagen es penosa, claro, con mujeres, niños que, de tanto salitre, tienen su piel manchada como si se tratara de sarna, pero no lo es, es sólo la huella del mar. Porque, tras los exámenes médicos, se comprueba que están sanos, o al menos lo estaban cuando abandonaron las costas de Marruecos. Y mientras, en el puerto de Barbate, una decena de agentes de la Guardia Civil espera al barco de Salvamento Marítimo con la carga diaria. Ayer tenía previsto su llegada al filo de las cuatro de la tarde, aunque una nueva llamada le hizo virar hacia África para recoger a otros 50 inmigrantes. Así que, hasta pasadas las seis y media de la tarde no pudieron llegar a su destino. Es un bucle perverso. Se vacían los módulos, pero se llenan al poco. La Policía Nacional no tiene personal para poder reseñarlos a tiempo, así que, o se les deja a su suerte en el puerto, o se les lleva a Algeciras.

En Barbate, la Almadraba de Barbate ha cedido las instalaciones de una de sus naves para que se adecue y pueda acoger a un centenar. Para eso, ayer se limpiaba y se buscaban hamacas en las que los inmigrantes puedan descansar un rato tras su travesía. Algunos están cansados, otros presentan un buen aspecto, conversan entre ellos, incluso tienen teléfonos móviles, es la doble cara de una migración que este año, con un Estrecho en calma, se cuenta por miles.

Y mientras, el puesto de la Guardia Civil de Barbate, con apenas 60 agentes, no sólo debe atender este problema sino el narcotráfico y todos los demás que se derivan de una comarca, la de La Janda, que multiplica su población en temporada estival.

Es un drama que, cuando se ve en directo, pone los pelos de punta, y que, da la impresión, que sólo es la punta del iceberg. Porque esto no ha hecho más que empezar.