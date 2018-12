La capital se beneficia del efecto llamada

Teniendo en cuenta la histórica sequía de la capital gaditana con el Sorteo de Navidad, la del 22 de diciembre de 2017 fue una jornada para el recuerdo. Cuatro décimos del primer premio, tres del segundo y uno del quinto repartieron casi dos millones de euros. El caché que supone haber distribuido la suerte el año anterior hizo que nada más ponerse a la venta la lotería navideña, en julio, muchos veraneantes acudieran a los establecimientos agraciados con la esperanza de que se repita la alegría.

La papelería Lucero, en la avenida del Puerto, se llevó la palma. Y las previsiones se han desbordado después de vender el año pasado 1.725.000 euros de cuatro décimos del Gordo y uno del segundo. En 2016, dispensaron dos décimos también del segundo premio. En el Lucero quieren la tercera. “Este año he pedido Moët & Chandon rosado por si acaso”, bromea Sonia García una de las empleadas junto a Mónica Sánchez e Isabel Sainz. Y es que “un premio en las espaldas pesa mucho”, según apunta Sonia. Como dato, se ha incrementado el número de trabajadores de muchas empresas señeras de la ciudad, que han comprado en este local por primera vez. “Desde mitad de julio venían veraneantes con la aplicación de móvil de Loterías y Apuestas que te indican en qué administraciones han dado premios de Navidad”, explica Sonia García. Entre las peticiones de los clientes, los números acabados en 7 y 9 “porque al parecer dos videntes, uno por cada lado, dijeron que esas iban a ser las terminaciones del Gordo. También nos han pedido los dos números de la suerte del año pasado, el 71.189 (el Gordo) y el 51.244 (el segundo premio), pero no los teníamos en máquina desde el principio”. Asimismo se han agotado los acabados en 13, 69,15, 18, 25 o 35. Pero el más vendido en el Lucero ha sido el 69.997. 1.600 décimos de este número, “el de la casa”, salieron de la terminal. “Cuando se acabaron, los clientes que no pudieron comprarlo buscaban números parecidos con las tres o cuatro últimas cifras iguales”, apunta.

Otro décimo del segundo premio se vendió en el estanco del número 25 de la calle Rosario. En este negocio familiar, Ana Camacho ha notado “un incremento en las ventas, un poco más que otros años, porque dimos un segundo premio y eso cuenta mucho. En verano se acercaron muchos turistas a comprar sabiendo que aquí dimos algo. También dimos en diciembre del año pasado 100.000 euros del Joker de la Primitiva”. La gran apuesta del establecimiento es el 89.143, del que ha vendido 100 décimos. Y en terminaciones, 13, 15 y 17. La misma euforia con el segundo premio se vivió en el estanco de la esquina de Hospital de Mujeres con Sagasta. Manuel Puente, el propietario, se viene arriba: “Vamos a por el primero”. En los primeros días de venta se agotó ese número del segundo premio del año pasado, el 51.244. “¿Por qué no va a salir otra vez?”, se pregunta Manuel. Y también ha vendido todos los acabados en 244. Finalmente, el estanco ha podido hacerse con el siempre deseado, en Cádiz, 1.812. “Al principio no lo había, pero lo han devuelto en algún sitio y nos han entrado 80 series”, destaca.

En la Administración de Loterías de Cayetano del Toro, 42, cayó en 2017 una fracción de un quinto premio. Leonor Gómez, su propietaria, asegura que este año ve “a la gente con mucha ilusión”. “Esperamos dar más premios”, añade. En cuanto a las ventas, ha palpado una mejoría leve con respecto al año pasado. El número de la casa acaba en 85 y el 13 es muy demandado. “Muchos veraneantes, porque estamos cerca la playa, han comprado. Y tenemos muchos pedidos desde fuera de Cádiz”, declara.

En la plaza de San Juan de Dios permanece Loterías Arias, un emblema en la ciudad. Dori de la Rosa, una de las encargadas, explica que las ventas han aumentado este año un 10 por ciento, con cerca de 6.000 billetes vendidos. Allí, donde todavía se demanda el décimo tradicional frente al que se expende por la máquina, el 13 es el favorito, “pero cada vez hay menos para el público de la calle porque hay muchos abonados a esta terminación”. También tienen muchos seguidores los números acabados en 69, 3, 7 y 5. Y uno de los números estrella de Arias es 1.812, el de La Pepa, precisamente el año donde se inventó, en Cádiz, la Lotería Nacional. El número del barrio, el 68.694, se agotó pronto. “De ese hemos vendido una serie completa de 170 billetes. Esto es, 1.700 décimos”, cuenta.

Cádiz espera al menos un 'piquito' como el de 2017. Aliviaría muchos bolsillos maltrechos. Otra cosa es que la suerte, con tantos turistas nacionales que han comprado décimos en la ciudad, vuele a otros territorios.