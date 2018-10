La localidad estrena una estación de autobuses levantada con fondos PFEA

Bornos tiene ya un flamante apeadero operativo en la avenida Cauchil para los autobuses que forman parte de la red de transporte público. No ha sido fácil llegar hasta aquí después de que el Ayuntamiento tuviera que clausurar hace cuatro años otra estación de autobuses casi recién estrenada, que requirió una inversión millonaria. Esta infraestructura no era operativa ya que los autobuses no podían maniobrar para entrar y salir de la misma, poniendo en riesgo la seguridad de los viajeros.

A partir de ahora, los vecinos cuentan con unas nuevas instalaciones que se han levantado gracias al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de 2017, que ha articulado una inversión cercana al millón de euros. En concreto son 997.440,72 euros.

Atrás quedarán los años en los que los usuarios de este servicio han tenido que esperar al transporte urbano en una especie de solar, con una marquesina, como recordaba ayer el alcalde de la localidad, Hugo Palomares, quien acompañó a la presidenta de la Diputación, Irene García, en el acto de inauguración de las instalaciones.

El apeadero se ha levantado en unos terrenos municipales ubicados en la avenida Cauchil, una de las arterias principales de Bornos. Cuenta con sala de espera, aseos y quiosco además de una pérgola en la zona de llegada y salida de autobuses para proteger de las inclemencias a los pasajeros. En su intervención, la presidenta de la Diputación recordó la necesidad de mantener en el ámbito rural el PFEA, programa en el que participan el Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación. A su juicio es una herramienta para los trabajadores del campo que puedan completar los jornales necesarios para acceder a la renta agraria y también para los Ayuntamientos porque pueden construir equipamientos para prestar servicios públicos.

Irene García dijo que con el anterior Gobierno central se puso en jaque la continuidad de este tipo de programas (antiguo Per) y agradeció el trabajo de los operarios adscritos al mismo a tenor de cómo han quedado las flamantes instalaciones del apeadero de Bornos. Hay que recordar que esta nueva estación ha sido también objeto de una intervención arqueológica. Como consecuencia de las obras, se localizaron diversos enterramientos con el rito de la inhumación, sin ajuares y con signos de alteraciones. Estos enterramientos formarían parte de una gran necrópolis asociada a un asentamiento cercano que dataría de entre los siglos IV y VII después de Cristo. Esta zona de gran importancia para la historia local fue destruida en 1986 con varias actuaciones.

El alcalde de Bornos, Hugo Palomares (IU), recordó esta singularidad y agradeció a trabajadores y personal técnico el trabajo realizado en este apeadero, que ayer mismo ya empezó a prestar servicios. Como “histórica” definió la jornada de ayer para muchos vecinos que ya no tienen que esperar casi a la intemperie y bajo las inclemenecias del tie