Qué es, por ley, ser voluntario

La directora general de Participación Ciudadana y Voluntariado, Rosa Torres, explicó ayer en Cádiz que en la nueva Ley Andaluza del Voluntariado los límites quedan muy claros, que la norma es de fácil lectura. Para que una acción voluntaria se considere como tal, dijo, "tiene que ser gratuita y tiene que estar realizada a través de una organización o entidad de voluntariado; es decir, que ha de llevarse a cabo de manera organizada". No se trata del acto individual, de la buena vecindad, de la colaboración..., que son actitudes magníficas. Para que sea voluntariado, lo que la ley regula como voluntariado, tiene que cumplir con esas dos máximas, con esos dos principios básicos.

¿Y qué no puede hacer el voluntariado? Otras dos cosas, otras dos máximas: "No debe sustituir a un trabajador y no debe sustituir a la administración pública en la prestación de aquellos servicios que estén garantizados por ley como derecho. Puede colaborar en hacerlo, pero no hacerlo en primera persona".

La ley dará cobertura y respuesta a las acciones de 69.375 voluntarios en Cádiz

Rosa Torres presentó ayer la Ley Andaluza del Voluntariado a las entidades y asociaciones de la provincia de Cádiz. En la jornada participaron más de 80 personas pertenecientes a unas 40 organizaciones. Antes, Torres atendió a los periodistas y habló sobre un asunto que, comentó, le apasiona: "Entiendo el voluntariado como un elemento transformador de la sociedad".

Así pues, la norma legal define muy bien lo que es el voluntariado. "Porque aunque sepamos detectar lo que es una acción voluntaria, lo que es el altruismo, lo que es la solidaridad, había que definir muy bien qué es ser voluntario y qué no es ser voluntario".

La nueva ley, que sustituye a otra de 2001, ha sido aprobada recientemente por el Parlamento andaluz. Fue elaborada mediante un proceso participativo que en Cádiz tuvo "un valor añadido" porque las entidades de Cádiz "existían, trabajaban, estaban en contacto", señaló Rosa Torres. "Pero ese proceso ha servido para consolidar esa red y para que la plataforma del voluntariado tome cuerpo y se fortalezca".

La Ley del Voluntariado dará cobertura y respuesta a las acciones y actividades que desarrollan más de 450.000 personas en Andalucía. En la provincia de Cádiz son 69.375. Una representación de esas miles de personas acudió ayer a la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz a escuchar a la directora general.

"Les voy a agradecer su labor", indicó Torres, "porque gracias a ellos, Andalucía vuelve a ser pionera en materia de regulación sobre voluntariado. Desde el bien entendido que no nos consideramos jerárquicamente mandatarios del voluntario, sino colaboradores necesarios, un apoyo, un instrumento para que las entidades puedan desarrollar su acción solidaria de la mejor manera. Con formación, a través de la sensibilización, con la atención que desde la administración pública les podemos prestar".

La directora general destacó que la ley ha recogido como aportación algo que puede ayudar a que los jóvenes se impliquen aún más en el mundo del voluntariado. "Las universidades", explicó, "tendrán que crear una unidad de voluntariado en su estructura. Hasta ahora eran los vicerrectores de alumnos quienes llevaban esta política pero la ley ya identifica una unidad que ha de dedicarse a la promoción y al fomento del voluntariado". Y otro aspecto importante: "La ley provee a las entidades de la capacidad para otorgar certificaciones en las habilidades de las capacidades que esas personas han adquirido desarrollando su voluntariado, algo que en países europeos y en Estados Unidos y Canadá tiene mucha importancia a la hora de presentar un currículum".