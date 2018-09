El jerezano que le cortó el pelo a Bush

Miguel Argudo aprendió el oficio de peluquero desde niño. Prácticamente creció entre tijeras, navajas y secadores. A los 13 años empezó de aprendiz junto a uno de sus primos porque "no servía para los estudios y mi padre me metió a trabajar de aprendiz. Por la mañana seguía acudiendo al colegio y por la tarde estaba en la peluquería. Hasta el día de hoy".

En los 35 años que lleva de carrera profesional hay un cliente del que guarda una fotografía: Miguel cortó el pelo y peinó a George H. W. Bush. "Me fui a Barcelona. Al principio pensé en estar un par de meses de vacaciones, pero al llegar presenté algunos currículos en peluquerías. Al día siguiente me llamaron del Hotel Arts y comencé a trabajar como peluquero de caballeros", relata Miguel.

Era el año 1995 y el joven jerezano se encontró de repente cortándole el pelo al ex presidente estadounidense George H. W. Bush. "Le corté el pelo y le peinaba cada dos días. Él y su mujer bajaban a la peluquería del hotel, que por supuesto se cerraba para ellos, rodeados de guardaespaldas. Llevaba un séquito que no me quitaba ojo. Todos estaban pegados a mí mientras le cortaba el pelo y le peinaba, figúrate, yo le repasaba los filos del cuello con una navaja... Había mucha tensión en su personal de vigilancia pero él se mostró muy cercano y se reía mucho", recuerda Argudo.

En su peluquería guarda la fotografía que se hizo con el ex presidente, una instantánea que, según detalla Argudo, fue a iniciativa del propio Bush: "Mis compañeras comenzaron a hacerse fotos con su mujer Barbara y él, en inglés y sin yo entenderlo mucho, propuso hacernos una nosotros. Fue muy amable y simpático". "Se hicieron muchas fotos más en grupo pero se quedaron en la peluquería, yo sólo quería la mía", cuenta entre risas.

Durante muchos años tuvo la fotografía guardada en casa, hasta que abrió su propia peluquería y "mi gente" le propuso ponerla en la estantería: "Todos me decían que la sacara porque no creemos que haya muchos españoles que le hayan cortado el pelo a George H. W. Bush".

A sus 48 años y con su negocio con buena salud, Miguel reconoce que no se cansa de coger la tijera a diario. "Siempre conoces a mucha gente nueva, hablas de todo y aprendes mucho. No te cansas porque cada día es algo nuevo, gente nueva. Y es que además no me canso porque a uno le gusta hablar", declara el jerezano.