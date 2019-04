IU ha manifestado que “la sustituta del jefe de la Unidad del Personal del Ayuntamiento debe ser investigada por si tuvo algo que ver en el presunto fraude de más de 73.000 euros a la Seguridad Social cometido por Ignacio Herrera sirviéndose de su puesto”.

Según la coalición izquierdista, “nadie puede entender que, habiendo en el Consistorio personal perfectamente cualificado para ello, se haya nombrado como sustituta a una persona de la propia Unidad de Personal sobre la cual se ciernen serias dudas que la podrían descalificar para el cargo o implicar seriamente en los hechos”. “Por una parte, si esta persona, ahora jefa de la Unidad de Personal, no se enteró del presunto fraude a la Seguridad Social que estaba cometiendo su jefe, queda descalificada para el cargo. Si, por el contrario, lo sabía, lo consintió y no lo denunció, no sólo queda descalificada para el cargo, sino que además se convertiría en cómplice necesario”, asegura.

IU ha insistido en criticar al Gobierno local del PSOE por mantener a Herrera como responsable del Área de Igualdad del Ayuntamiento.