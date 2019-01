IU pide “ampliar la búsqueda” de Fermín Parrado Corbalán

IU ha pedido incluir el caso del sanluqueño Fermín Parrado Corbalán en la Red de Municipios Sensibles frente a las Desapariciones de Personas, dependiente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a fin de “obtener información” y “hacer un seguimiento exhaustivo” del mismo.

Fermín Parrado Corbalán, pensionista de 50 años que residía en una vivienda de la calle Barrameda, desapareció el pasado 17 de marzo. “Hace ya diez meses que la familia y conocidos de Fermín no tienen ninguna noticia sobre él, diez meses en los que la incertidumbre de no saber qué ha podido pasar hace que no puedan dormir tranquilos. La situación se agrava aún más, pues hay que tener en cuenta que Fermín necesita medicación”, ha explicado la portavoz izquierdista.

Según Carmen Álvarez, “la angustia se vuelve aún mayor para la familia de Fermín, pues no siente el suficiente respaldo en su búsqueda, recibiendo sólo como respuesta ‘no sabemos nada’. La noticia de su desaparición no parece recibir la importancia que tiene y, como consecuencia de ello, no se le está dando la suficiente difusión en los medios de comunicación, lo cual podría arrojar alguna ayuda en su búsqueda”.

La concejala de IU argumenta que “las familias de los desaparecidos se encuentran en total desamparo. Oír a los familiares de los desaparecidos intranquiliza mucho, a lo que hay que añadir la falta de medios técnicos y humanos, la poca preparación, la falta de recursos de las administraciones y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más allá de cuerpos de élite muy especializados y reconocidos y, sobre todo, la falta de interlocución con los familiares, que es la queja más común en estos casos”.