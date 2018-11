Continúan paralizadas las entradas a las cárceles de El Puerto en el tercer día de huelga

El acceso a las tres prisiones de El Puerto siguen bloqueadas por los funcionarios, quienes ya pasan hoy por el tercer día la huelga general convocada a nivel nacional para reclamara mejora en las condiciones de trabajo. Como consecuencia de esta paralización, los relevos y la entrada de servicios mínimos continúan realizándose con retrasos, al igual que ha ocurrido durante todo el fin de semana.

Incuestionablmente, estas medida están teniendo una repercusión directa en el interior de los tres centros, donde algunos presos durante el fin de semana han provocado incidentes por no poder establecer comunicación con sus familiares. No obstante parece que hoy, lejos de calmarse lo ánimos, la cosa no se va a suavizar dentro de las prisiones ya que, concretamente en Puerto III, se ha registrado la caída tanto del sistema telefónico como del informático. Este último caso supone que el centro queda totalmente aislado ya que al no poderse utilizar el Servicio de Información de Prisiones (Sip), la cárcel queda totalmente incomunicada con Madrid.

Este paro, que ha sido convocado a nivel nacional, está previsto que dure hasta mañana martes. Por el momento, a pesar de los esfuerzos realizados por el colectivo (quienes trasladaron sus inquietudes a Pedro Sánchez ayer en Chiclana), no han recibido ningún tipo de respuesta. Aunque por el momento los sindicatos no saben cuál será la próxima medida, no dudan ni un momento en continuar con su lucha.