Fernando Estrella, nuevo vicedecano del Colegio de Abogados de Cádiz

El abogado gaditano Fernando Estrella ha sido elegido este viernes vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz en un proceso de elección en el que ha conseguido 166 votos a favor de su candidatura. Los otros dos aspirantes al cargo, los letrados Joaquín Olmedo y Susana Jiménez Laz, obtuvieron 88 y 77 votos, respectivamente.

“Asumo el puesto con mucha voluntad de trabajo”, ha dicho el nuevo vicedecano de la institución colegial gaditana, que también ha admitido sentirse “abrumado por la responsabilidad de haber sido elegido en una terna junto a dos compañeros muy cualificados, grandes profesionales y mejores personas si cabe”.

De ahí que Fernando Estrella anime tanto a Joaquín Olmedo y como a Susana Jiménez Laz “a presentarse de nuevo para otros puestos vacantes del colegio, una entidad que los espera con los brazos abiertos”.

El recién elegido vicedecano –cargo que ostentará hasta que finalice el actual mandato– espera “no defraudar a nadie. Ni a los que me han votado ni a los que no me han votado”.

En una reciente entrevista a este periódico, Fernando Estrella explicó algunos de los retos que se marcaba si llegaba a acceder al vicedecanato del colegio gaditano, entre los que destacaban los siguientes: “Mejorar la formación continuada de los colegiados y colaborar en la reactivación de una sede colegial que, al margen de ser punto de encuentro frecuente de sus colegiados, se abra a la sociedad mediante diversas actividades”.

Estrella declaró también que “existen múltiples objetivos que, sólo bajo el amparo colegial, pueden conseguirse, desde la conciliación de la vida familiar para las compañeras abogadas hasta la justa remuneración de nuestra actividad y del turno de oficio en particular”. Junto a ello, manifestó, “resulta vital la ayuda permanente a los jóvenes letrados que se incorporan a la profesión y que tratan de hacerse un hueco en el ejercicio libre”.