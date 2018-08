¿La familia natural en crisis?

Es solo una pregunta lanzada al aire, ¿la familia natural está en crisis?, y ya ha molestado a los bienpensantesde la Ideología de Género, a los políticos más radicales, los que creen dirigir el pensamiento de la gente con solo unos tuits o unas llamadas marcando la actuación de las personas particulares, o incluso unas "sugerencias" a media voz…

¿Se puede hablar sobre la familia natural? Sí, sí, la de toda-la-vida. La del diseño original. La compuesta por un hombre y una mujer con unos hijos y con intención de perdurar.

Porque pasa que muchos no entendemos la familia si no es esa. ¿Que por qué? Pues no porque no comprendamos que hoy hay otras formas de unión que requieren reconocimiento y respeto, faltaría más. Me lo explicó mi amiga María Menéndez, una navarra madre de nueve hijos y capaz de presentarse -como presidenta de las familias numerosas madrileñas que es- en la mismísima Asamblea de la Comunidad de Madrid a pedir mejoras en la educación, en las ayudas, etc. Pues María me decía el otro día en mi blog Diario de un Mosquetero:

"La familia natural es el fruto de las relaciones que se establecen entre un hombre y una mujer. Esas relaciones garantizan el futuro, el relevo generacional, la continuidad".

Y prosigue:

"Esta familia irá evolucionando a lo largo de los siglos, aunque conservarán la estructura sencilla de padre, madre, hijos… ¿Por qué? Pues porque son el cimiento, lo que no cambia, lo que perdura".

Pues bien, hoy jueves D.m. (y si los censores de la nueva Ideología-Religión de Género tienen a bien permitirlo) tendrá lugar una nueva edición del 'Encuentro Familia Vida Libertad' organizado por HazteOir.

Esta nueva edición también se ha intentado censurar, cómo no, por los políticos de la izquierda radical. Concretamente por Matilde Roselló, concejala comunista de 'Igualdad 'de El Puerto de Santa María, localidad donde se llevará a cabo dicho encuentro, y de sobra conocida por su censura del año pasado en la misma ciudad gaditana.

La citada concejala, con todo su rostro, se ha dedicado nada menos que a llamar al hotel donde se realizará (Puerto Bahía, en la playa de Valdelagrana) para decirle que no lo haga, cuando debería ser todo lo contrario, como dice la presidenta de las familias numerosas de Madrid:

"Desde los gobiernos y las instituciones, la manera más efectiva y positiva de mejorar la sociedad es cuidar la familia y promover esta estructura familiar de padre, madre e hijos para garantizar estabilidad, mejorar los beneficios para el conjunto de la sociedad, ya que procura el relevo generacional con perdurabilidad".

Esperemos que tomen nota nuestros políticos. Especialmente ellos no harían mal en pasarse por Valdelagrana para entender qué es la familia, la célula básica de la sociedad, la familia natural, y a qué nos referimos cuando la defendemos con tanta pasión. Nos jugamos la pervivencia de la misma sociedad.