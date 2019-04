–¿Se esperaba entrar en la lista del PSOE al Congreso?

–Eso nunca se espera. Yo llevo 25 años de militante pero soy socialista desde que nací. Para mí es un honor representar a la provincia y quiero trabajar con entusiasmo para agradecer la confianza depositada en mí por el partido.

–¿Considera que su designación como candidata forma parte de una pugna interna de su partido?. Su nombre no apareció en la lista que elaboró el provincial y el regional pero sí en la aprobada finalmente por el federal...

– En el PSOE hay una sola familia y me siento respaldada al 100% por mi partido. Yo no voy a entrar en esas cosas que para eso están los foros del partido para debatirlas. Me siento respaldada por el PSOE y hay que decir que se han cumplido los estatutos del 39º congreso socialista escrupulosamente. Me siento respaldada tanto por el federal, por mi agrupación como por los compañeros y compañeras de la provincia. El PSOE ha respaldado a todos los candidatos, a todos. Hay más ruido de lo que realmente es.

–¿Por qué habría que votar al PSOE el próximo 28 de abril?

– Los españoles tenemos que elegir el próximo día 28 entre dos modelos de país. Uno es el de la triple derecha, porque PP, Ciudadanos y Vox son lo mismo; quieren hacer recortes en los derechos sociales y son partidos de crispación, sin diálogo... reaccionarios, en definitiva. En cambio, elPSOEtrabaja por el diálogo, por el consenso, por la paz democrática, por la justicia social y defiende al que más lo necesita. Gobierna para la generalidad del país, no para una minoría tal y como ha demostrado que hace el Gobierno de la Junta de PPy Ciudadanos con la rebaja del IRPF a los que cobran más de 60.000 euros.

–Durante este periodo de campaña se está reuniendo con numerosas entidades y colectivos. ¿Qué le piden?

– Nos hemos reunido con asociaciones de mayores, de mujeres, con colectivos que trabajan con discapacitados..., y la sensación que me da es muy positiva. Se está entendiendo nuestro mensaje, el de la España que queremos. Noto que no quieren lo mismo porque ya están cansados de políticos;lo que quieren es honestidad y trabajo. Yo siempre digo que no hay que vender ilusión porque los ciudadanos no tienen tiempo para ilusionarse sino que hay que buscar soluciones a los problemas con trabajo. No todo se podrá resolver, porque hay veces que se piden cosas inviables;pero hay que ser honestos, sinceros y saber decir también que no. Lo que está claro es que nos vamos a dedicar en cuerpo y alma a trabajar por los ciudadanos, tal y como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez durante estos 10 meses. Hay mucho trabajo por delante.

–¿Cómo puede salir esta provincia del vagón de cola?

– La solución pasa por crear empleo en esta provincia ya que siempre ha sido la de más paro de toda España. En nuestro programa, entre otros aspectos, llevamos un plan de choque contra el desempleo entre los jóvenes, por citar un ejemplo. Esta provincia necesita presupuestos en condiciones que aporte dinero para invertir en empleo. Si resolvemos este problema no tendremos muchos otros, como la vivienda, por ejemplo.

–Ya que hace mención de ello, usted está al frente de la empresa municipal de vivienda de Jerez. ¿Cómo se resuelve el problema de la vivienda?

– A las empresas públicas de vivienda siempre nos han tenido al margen pero nuestra función no es buscar un beneficio económico sino cumplir con una función social. Las empresas públicas tienen que tener un equilibrio pero hay que cumplir también con el ciudadano. Si le hablo de Jerez, puedo decirle que contamos con un parque público de viviendas tan grande como Sevilla, pero aún no es suficiente. Tenemos que seguir mirando el perfil de los demandantes de viviendas para atender sus necesidades. Hay que seguir construyendo viviendas sociales pero las empresas públicas tienen que seguir manteniendo las ya existentes, por ello es necesaria la ayuda de otras administraciones.

– ¿No cree que el problema de la vivienda es un factor más que ha contribuido al hartazgo que tiene la sociedad ante la política?

– Yo insisto. El problema fundamental es el desempleo. Si no lo hubiera, se resolverían otros muchos, entre ellos el de la vivienda.

– Desde el año 2000 el PSOE jerezano ha tenido una diputada en el Congreso. ¿Le ha dado algún consejo quienes la han precedido (Mamen Sánchez y Miriam Alconchel)?

–No he tenido oportunidad de hablar con ellas. Cada una tendrá su punto de vista pero yo prefiero verlo in situ. Yo me quedo con las palabras que la alcaldesa [Mamen Sánchez] ha dicho siempre, que es una experiencia única ya que, aunque haya otras administraciones más cercanas, es el lugar donde se puede hacer más cosas por los ciudadanos.

–Da la sensación de que es más fácil alcanzar acuerdos y consensos en el Congreso que en un pleno municipal...

– Yo solo puedo hablar desde mi experiencia en Emuvijesa (la empresa municipal de vivienda de Jerez) y en el consejo de administración están todos los partidos. Yo le puedo decir que en él hemos podido alcanzar acuerdos con casi todos menos con elPP, que se abstenido en la mayoría de las ocasiones. Eso se consigue con mucho diálogo.