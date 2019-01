El 90% de las empresas repiten en el Plan Internacional de Promoción 2019

Un año más, y ya van 29, el tejido empresarial de varios de los sectores más punteros de la provincia tiene la oportunidad de darse a conocer en el extranjero gracias al Plan Internacional de Promoción de la Cámara de Comercio de Cádiz. Este 2019 son 15 las citas que se han organizado a las que acudirán aproximadamente unas 150 empresas que tienen como objetivo abrir las fronteras a sus productos y servicios.

El turismo, en multitud de vertientes, y la industria auxiliar naval con el transporte y la logística de la mano, son los dos grandes baluartes con los que la Cámara de Comercio cuenta para alcanzar esas metas, a los que se une la marroquinería, la gastronomía gourmet y la actividad agropecuaria.

La primera de las acciones que se pondrá en marcha del 6 al 10 de marzo es la visita a la Feria ITB de Berlín, enfocada al turismo de sol y playa, golf, deportes, idiomático, cultural y gastronómico. También en marzo, pero del 13 al 15, habrá una participación agrupada en la Colombia Mar, en Cartagena de Indias, con la presencia de empresas de la industria auxiliar naval, el transporte y la logística.

Aún sin fecha, entre marzo y mayo, representantes comerciales de Bélgica, Reino Unido y Países Bajos llegarán a la provincia para interesarse por el turismo residencial, mientras que también en esos meses habrá una misión desde Austria, Bélgica, Suiza, Alemania y Países Bajos para conocer la oferta de productos gourmet.

El turismo residencial volverá a ser el protagonista en la feria A place in the sun del 10 al 12 de mayo en Londres, tras la que tendrá lugar una misión inversa (inversores extranjeros vienen a la provincia) con una delegación comercial de Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Islandia y Países Bajos que quieren saber in situ con qué medios contamos en el turismo de golf.

Del 4 al 7 de junio serán los empresarios gaditanos de la industria auxiliar naval, logística y transporte los que viajen a Oslo para formar parte de la feria Norshipping, una de las más importantes del mundo. Del 17 al 19 de junio será el turno de la industria auxiliar aeronáutica con la visita a la feria Paris Air Show.

En la segunda mitad del año más acciones promocionales para darse a conocer en el extranjero. La misión directa Canadá en Vancouver y Toronto se realizará del 1 al 5 de julio y será multisectorial, el mismo perfil que viajará hasta Japón en otra acción directa que aterrizará en Tokio del 23 al 27 de septiembre.En octubre dos citas más: del 11 al 13 será el turno del turismo residencial con la participación agrupada en la Köpa Sus Utomlands de Estocolmo, mientras que la IGTM se celebrará en Marrakech del 14 al 17 y estará enfocada al turismo de golf.

Noviembre será el último mes de estas misiones comerciales. La visita a la World Travel Market de Londres del 4 al 6 con la presencia del turismo de golf, deportivo, de sol y playa, gastronómico, cultural e idiomático como principales bazas; la participación agrupada en la Europort para la industria naval, transporte y logística en Rotterdam del 6 al 11, y la visita a la feria ISSA de Corea del Sur los días 22 y 23 de noviembre dirigida al transporte y la logística.

Manuel Álvarez, director del Área de Internacional, Turismo y Formación de la Cámara de Comercio de Cádiz, explica que se mantiene el número de citas del año pasado pero cambia la presencia en algunas de ellas. “Debido al interés de las empresas participantes, en esta ocasión hemos decidido acudir con estand propio a la feria Place in the sun de Londres; Norshipping de Oslo; Colombia Mar de Cartagena de Indias, y Europort de Rotterdam”.

A las ferias normalmente acuden entre 6 y 10 empresas; en los estands propios de la Cámara de Comercio están presentes entre 10 y 15, mientras que la cifra de participantes gaditanos en las misiones directas son entre 6 y 8 empresas y las inversas ascienden a entre 15 y 20 visitantes y otras 15 o 20 locales. La consolidación y éxito de este Plan Internacional de Promoción viene avalado porque ahora son las propias empresas quienes proponen sobre su presencia y la forma de venderse. “Antes nosotros sugeríamos los mercados y comentábamos con las empresas los detalles y ahora es al contrario, las empresas son las que dan el primer paso y nosotros perfilamos el contenido”.

En este caso una y otra fórmula han dado resultados, porque comenta Manuel “el 90% de los participantes en estas ferias y misiones repiten cada año. Ahora mismo contamos con 150 empresas que forman parte de estas iniciativas. Ojalá llegáramos a todas las que existen en estos sectores, pero estamos moderadamente satisfechos con el interés demostrado”.

El grueso de las citas organizadas entre empresarios y la Cámara de Comercio habla de la gran importancia del turismo y la industria naval auxiliar, con la logística y el transporte como grandes fortalezas de la provincia para salir al exterior. “El turismo es una de nuestras principales fuerzas, pero es muy destacable el peso de la industria naval auxiliar, que ha hecho una gran apuesta por la internacionalización y por salir fuera a buscar clientes”.

Además, señala una nueva categoría dentro del turismo que está destacando en los últimos tiempos: el turismo inmobiliario. “Antes no existía en la provincia, era residual”, pero el sector está haciendo un gran esfuerzo para convertirse en un reclamo. “En la Feria de Estocolmo del año pasado hicimos récord de participantes con 30 empresas”.