"Ser empollón y tener vida social es posible"

-13'975: la nota más alta de la provincia de Cádiz en Selectividad y una de las mejores de Andalucía. ¿Cómo se logra?

-Ha sido duro, pero tampoco es un drama. La clave está en organizarse, marcarse objetivos claros y aprovechar bien el tiempo. Yo, si me pongo a estudiar, estudio. Dejo el móvil a un lado y me concentro todo lo que puedo para que sea provechoso.

-¿Cómo supiste que habías alcanzado la excelencia académica con esa nota?

-Las notas de selectividad se iban a publicar el día 21 de junio, pero el día 20 por la noche sonó el teléfono de casa y era la Vicerrectora de Alumnos de la Universidad de Cádiz (UCA), Concha Valero, para felicitarme porque había logrado la nota más alta. Yo estaba preparándome para irme al cine con unos amigos y creíamos que era una broma de algún familiar. Pero no, era cierto. Me puse muy contenta y empecé a llamar a amigos, familiares y a algunos profesores de mi instituto, el IES Antonio Muro.

- Has sacada un 10 en todos los exámenes, a excepción de uno de ellos en el que obtuviste un 9'75. ¿Qué se pierde una joven de 17 años para lograrlo?

-Te mentiría si dijese que no me he quitado de algunas cosas porque hay momentos en los que me apetece salir a tomar un café pero no podía porque tocaba estudiar. Pero eso no significa que deje de salir, de dormir o de pasar tiempo con mis amigos. Yo voy a clases de baile flamenco, al gimnasio y salgo con mis amigos. Vamos, que ser un 'empollón' y tener vida social es posible (sonríe).

-Con esa nota puede elegir la carrera que quieras ¿por cual vas a optar?

-Voy a hacer el doble grado de Periodismo y Economía en Madrid, que es el único sitio donde se oferta. Creo que es una carrera perfecta para mi porque el periodismo puede sacar mi parte más humana y creativa, mientras que la economía puede sacar mi parte más matemática. Mañana (por hoy) salen las primeras adjudicaciones de admitidos en las universidades de Madrid pero la verdad es que con la nota que tengo no creo que tenga problemas y estoy tranquila.

-¿Es cierto que has recibido alguna crítica por elegir esa carrera?

-Bueno, no sé si es una crítica, pero sí me han llegado a decir que no desperdicie mi nota estudiando una carrera de letras y que opte por las ciencias. Es más, incluso cuando termine la Secundaria, que hice por la rama de Ciencias de la Salud, decidí cambiarme al Bachillerato de Ciencias Sociales y me decían lo mismo, que iba a desperdiciar mis estudios si no estudiaba medicina o Biotecnología que, al parecer, es lo que se considera correcto para un 'empollón'.

-La economía no se te da mal. También ahí destacaste entre los alumnos de la provincia de Cádiz. Háblanos de la olimpiada en la que has participado.

-A lo largo de este curso mi profesora de Economía me inscribió junto a otros compañeros en una olimpiada provincial de Economía que acabé ganando. Eso me permitió ir, hace unas semanas, a Santiago de Compostela a la Olimpiada nacional en representación de la Universidad de Cádiz. Así que este año ha sido de mucho esfuerzo pero la verdad es que con muchas recompensas.

-¿Cómo te planteas ahora este verano?

-Con ganas de descansar, pasarlo bien y prepararme para iniciar la nueva etapa educativa en la que espero que me vaya igual de bien.