Valerio señala que "algo bueno tendrá" el PSOE "cuando elecciones tras elecciones gana en Andalucía"

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha señalado este sábado que "algo bueno tendrá" el PSOE "cuando elecciones tras elecciones gana en Andalucía", ya que "eso significa que la gente sabe que no es igual que gobierne el PSOE u otro partido".

En un acto de campaña para las elecciones andaluzas celebrado en Rota, la ministra ha lamentado que otros partidos políticos "sigan poniendo en duda el conocimiento de los niños andaluces y el sentido común y raciocinio de la gente de esta tierra que han apostado siempre por el PSOE y ahora dicen que les toca a ellos".

Continuando esa línea, Valerio ha señalado "que eso se puede ejemplificar en Extremadura y Castilla-La Mancha, donde hubo alternancia y tras cuatro años de gobierno del PP, la ciudadanía dijo que ningún sorbito más del PP, ya que vieron que José Antonio Monago y María Dolores de Cospedal recortaron derechos, cerraron aulas y centros de salud, e incluso Cospedal sacó una ley electoral para su propio beneficio que luego le salio mal por lista".

Por ello, la ministra ha reseñado que en Andalucía es "fundamental" que siga gobernando Susana Díaz "para transformar la realidad y la vida de la gente a mejor, algo que otros partidos cuestionan permanente".

"Nosotros somos ambiciosos de poder porque es la única forma de llevar a la práctica a nuestras ideas y proyectos que son buenos para la gente", ha continuado Valerio, quien que ha recalcado que "desde el PSOE velamos por mejorar la vida de las personas que más ayuda necesitan".

Asimismo, ha lamentado que los líderes nacionales del PP y Cs "vengan a Andalucía a disputarse a quien tiene más predicamento en España". "De hecho, desde que se anunciaron las elecciones andaluzas y durante la campaña, las sesiones del Congreso de Diputados y el Senado tanto PP como Cs se dedican a preguntar cualquier cosa para arrear estopa de Susana y hablar de los ERE o la Faffe", ha censurado.

"NO ES UNA CAMPAÑA CORRIENTE"

Por su parte, Manuel Jiménez Barrios, número 1 del PSOE por Cádiz, ha resaltado que "es esta no es una campaña corriente porque en realidad se está dirimiendo quién lidera la derecha en España, en ningún momento se escucha ninguna propuesta para Andalucía de esos dos partidos, cuando la campaña existe para poder plantear medidas que mejoren la vida a la gente".

En este sentido, el candidato socialista ha advertido de que "Albert Rivera quiere cambiar la historia de Andalucía de los últimos años" y, en ese aspecto, ha explicado que "Ciudadanos colaboraba con el PSOE en la gobernabilidad y se les llenaba la boca de ser útiles para la política para llegar a acuerdos, pero cuando llega la campaña les ha faltado el tiempo para darle la vuelta, y Rivera ha mareado tanto a Marín que lo ha dejado colgado en el alambre".

"No sé qué ventolera les ha dado", se ha quejado el actual vicepresidente de la Junta, asegurando que "no es de recibo que quiera cambiar la historia de Andalucía porque su partido quiera combatir el liderazgo de la derecha, tirando por la borda lo que ha hecho estos tres últimos años". "Con ese giro a la derecha, el voto a Cs no sirve para nada", ha sentenciado.

Sobre el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que "habla todos los días en permanente contradicción", y "frente al PP nosotros estamos contando nuestros tres años y medio de estabilidad institucional", y ha enumerado medidas como la ley de igualdad, la renta mínima para ayudar a los que más han sufrido, memoria histórica, bonificación de matrículas universitarias.

De igual modo, Jiménez Barrios ha criticado a Adelante Andalucía, "la confluencia anticapitalista que son anti casi todo" y se ha explicado "en los tres años siempre han dicho con los socialistas a muerte". "Si a nuestra izquierda tenemos la radicalidad, y por la derecha un duelo al sol, quién se ocupa de Andalucía, solamente el gobierno de Susana Díaz que camina en sintonía con un gobierno como el de Pedro Sánchez, sensible con las necesidades de esta tierra", ha puntualizado.

"LUCHAR POR CÁDIZ"

Bajando al detalle de la provincia de Cádiz, el número uno del PSOE gaditano al Parlamento andaluz se ha referido a su "gran paradoja", pues tiene el sector turístico más moderno y pujante, una agricultura que le ha dado la vuelta a un sector tradicional y que abandera la producción de la quinoa por ejemplo, un sector industrial más avanzado, infraestructuras que vertebran la provincia, pero "a pesar de eso somos una de las provincias con más desempleados, 154.000 parados y esa es nuestra asignatura pendiente".

A juicio del candidato socialista, "si tenemos esa potencionalidad, nos falta más y mejor empleo, por eso hemos diseñado una estrategia de potenciación y modernizacion (I+D+i) de nuestra industria".

Con todo, Jiménez Barrios ha reivindicado ante la titular del Ejecutivo de Pedro Sánchez "defender a ultranza a los astilleros y sus contratos, como hemos garantizado en las factorías de Puerto Real y San Fernando pero también hacer cumplir el acuerdo proporcional en la Base de Rota respetándose la legislación española". “Le escribí a Báñez sobre eso y nunca me respondió a las reivindicaciones de los españoles de ese justo acuerdo”, ha revelado confiando en que “ahora que hay un gobierno sensible sabemos que lo asumen como un tema de calado y de prioridad”.

De otro lado, también ha participado en el acto la secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, quien ha pedido apretar, "con paraguas si hace falta, siempre en zapatillas" en esta última semana "para que nadie se quede en su casa porque hay un interés en desmovilizar tanto desde la derecha camuflada como desde la otra descarada para tratar de truncar el futuro de esta provincia", así como el secretario general del PSOE local y alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana.