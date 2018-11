"El PSOE defiende la España de los valores, no la de los balcones"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha destacado hoy que el PSOE defiende "la España de los valores" y no la "de los balcones".

En la recta final de la campaña electoral andaluza, el ex secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha acudido a la provincia de Cádiz para apoyar a su partido.

En un acto celebrado en un cine en San Fernando, Rodríguez Zapatero ha querido felicitar explícitamente al gobierno autonómico andaluz por su apoyo en estos años a la aplicación de la Ley de la Dependencia, que se promulgó en su etapa como presidente de Gobierno.

Rodríguez Zapatero ha destacado que el andaluz ha sido el gobierno autonómico "con más sensibilidad de toda España en favor de la ley de la dependencia", que ha abierto "la puerta a un nuevo horizonte a las personas que no pueden valerse por sí mismas".

"Una nación no es grande por que tenga las más grandes banderas, ni los más grandes portaaviones", ha explicado Rodríguez Zapatero, que ha puntualizado que "una nación es grande porque tiene el mejor sistema de educación, de sanidad o de solidaridad social".

Es lo que Rodríguez Zapatero ha definido como el "patriotismo social", un campo en el que, según ha dicho, siempre ha trabajado el PSOE porque es el autor de "las mejores leyes sociales".

"No puede haber un proyecto de país, de patria, si en esa patria los ciudadanos no sienten que la solidaridad vertebra, fundamenta y motiva el mejor patriotismo", ha insistido.

Rodríguez Zapatero ha pedido también que no se use en el debate electoral a los inmigrantes.

"Cuando escucho decir a algunos partidos y líderes que aquí no cabe todo el mundo, que no caben sus costumbres, que hay que redoblar o cerrar fronteras, me pregunto si serán conscientes de que ha habido y hay muchos españoles trabajando fuera de España" y de qué sentirían "si escucharan esas palabras" en los países que les han recibido o reciben como emigrantes.

Rodríguez Zapatero ha criticado el discurso "facilón" que defienden quienes quieren representar a "la España de los balcones", con la que se ha posicionado el presidente del PP, Pablo Casado.

Y ha asegurado que el PSOE está por encima de todo con "la España de los valores".