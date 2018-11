Adelante Andalucía apuesta por un modelo de turismo sostenible "como el de Conil y el de Cádiz"

La candidata de Adelante Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz, Ángela Aguilera ha reclamado un “modelo sostenible y alternativo” de turismo para la provincia frente al modelo “agotado del PSOE de sol y playa y grandes cadenas hoteleras con cuentas en paraísos fiscales”.

Aguilera se refirió a los datos que señalan la recesión del sector en la comunidad. “A pesar de que Andalucía recibió más de nueve millones de turistas extranjeros en los nueve primeros meses de este año, hay síntomas claros de una desaceleración preocupante”. En concreto, los datos de septiembre no sólo empeoran claramente el turismo recibido (1,1% menos que en el mismo mes del pasado año), sino que también, señalan la bajada del gasto medio por turista, así como la duración media del viaje (un 7,1% menos que en el mismo periodo que en 2017). Además, las etapas de viajes realizadas por turistas nacionales han bajado un 10%, así como las pernoctaciones.

“Nos preocupan estos datos que nos están indicando síntomas de agotamiento de un modelo que no cambia, que no evoluciona, que sigue basándose en el turismo barato donde hay una precariedad en el empleo absolutamente inadmisible y sueldos miserables”, ha añadido. En este sentido, la candidata de la confluencia de izquierdas recordó que “ahora mismo la precariedad en el sector es del 97%, ocho de cada diez contratos del sector son para camareros y hoy, un camarero o camarera gana la mitad que hace cinco años”. De igual forma, lamentó que “este modelo de turismo se fundamenta en cadenas hoteleras que tienen cuentas en paraísos fiscales y no generan una riqueza real en las poblaciones”.

Ante esta situación, “entendemos que la provincia de Cádiz no puede correr riesgos, puestos que tiene una dependencia -nosotros entendemos que excesiva- del turismo y y es muy importante para su economía”. Por eso y “frente a estas políticas que han determinado este tipo de turismo que en modo alguno ha beneficiado y que está en vías de agotamiento, lo que planteamos nosotros es un turismo alternativo. Y en Adelante Andalucía podemos dar ejemplos de forma palmaria de esa otra forma de hacer turismo en la provincia”, ha indicado la número uno por Cádiz de las elecciones andaluzas.

En concreto, Aguilera se refirió al turismo que se desarrolla en Conil. “Un turismo sostenible, claramente respetuoso con el litoral y el medio ambiente y un turismo que además está propiciando experiencias de economía colaborativa como Conil Hospeda, que son un grupo de 48 establecimientos que se asisten unos a otros y que generan riqueza y empleo en el pueblo”.

Otro de los ejemplos que destacó es el de Cádiz, “con una oferta turística en verano muy singular, como es el Carnaval de verano que deja riqueza en la ciudad; con un turismo respetuoso con el medio ambiente que ha hecho posible defender el tesoro más precioso como son sus playas con la eliminación de las barbacoas; con una oferta de conciertos importantes y que son citas musicales ineludibles en la zona y que dejan riqueza en a ciudad pero, sobre todo, con una oferta que va mucho más allá de sol y playa con una apuesta decidida por un turismo cultural y con un protocolo de actuación para la mejora y conservación del patrimonio, que supone una herramienta con la que se le da un papel activo a la ciudadanía en el cuidado del patrimonio y que ha sido premiada por la Junta de Andalucía”. Para Aguilera, estas políticas sí “generan un turismo desestacionalizado, que no sólo obedece a los meses de verano, que cuando termina se pierden casi 7.000 empleos en un sólo día en la provincia”.

Por todo ello, “hay que estar atentos a estos datos y hacer una apuesta decidida por un turismo sostenible en el que tanto Cádiz como Conil son dos ejemplos de que otro tipo de turismo, que genere más riqueza y sobre todo, calidad de vida en la población gaditana, es posible”.