"Nos gustaría poder trabajar con una izquierda sensata"

Araceli Maese, secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, está en el Parlamento andaluz desde 2015 y es número 2 por Cádiz en las próximas elecciones andaluzas. Maese valora que el Gobierno de Susana Díaz ha “reforzado lo público” y lamenta que Adelante Andalucía no represente una “izquierda sensata” con la que hablar.

–No hay muchos cambios en la lista del PSOE, ¿por qué?

–Porque se entendió, y entendieron los compañeros de las agrupaciones, que se ha hecho un trabajo y han ido proponiendo a los que estaban. La principal incorporación es el número 5 y desde nuestro punto de vista es una incorporación óptima porque el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, tiene un conocimiento de la provincia muy grande. No sé si la gente sabe, porque me lo preguntan muchas veces, que vive en la provincia, en el Campo de Gibraltar. Está en Sevilla el tiempo que tiene que estar por su trabajo.

–¿Considera que el proceso de elaboración ha sido este año más tranquilo, aunque en Jerez no se hayan quedado satisfechos?

–Hemos tenido un proceso ejemplar. Hemos consultado a todas y cada una de las asambleas y todas las personas han sido respaldadas. En Jerez son totalmente soberanos para decidir en su agrupación lo que quieran.

–Hemos visto y veremos varias veces a Pablo Casado por la provincia, Pedro Sánchez vendrá una vez. ¿Teme que fomente la imagen de desunión con Madrid?

–A Andalucía viene dos veces y una de ellas es en la provincia, con lo cual estamos contentísimos como puede imaginar. Cuando uno tiene que reforzar tanto es porque tiene un líder muy débil. Si no tuviera Moreno Bonilla al lado a Pablo Casado a mí me parece que lo iban a escuchar poco. En el PSOE la desunión terminó. Somos un partido que eso lo hacemos estupendamente porque llevamos ya muchas primarias. La militancia vota, elige, y aquí paz y después gloria, a trabajar. Ahora mismo las relaciones de la Junta de Andalucía con el Gobierno de España son excelentes, porque cuando hay un Gobierno socialista en Madrid a Andalucía le viene bien.

–¿Qué logros vendería de la última legislatura?

–Lo principal ha sido reforzar lo público, los servicios sociales y hacer políticas muy cercanas a los ciudadanos. Una buena muestra de esto son los dos anuncios hechos por la presidenta en los últimos días: uno, la gratuidad de los libros de texto de 3 a 6 años y otro, ampliar el tratamiento ‘flash’ para los diabéticos. Así queremos continuar el camino. La renta mínima, la bonificación de la matrículas al 99%, son ejemplos de políticas muy concretas que se han ido llevando a cabo pese a la infrafinanciación del PP.

–¿Algún proyecto concreto para la próxima?

–Como le he dicho el anuncio de la presidenta sobre la gratuidad de los libros de 3 a 6 años, con unos 200 euros de ahorro, no es ninguna tontería. Si a eso le suma las bonificaciones que hay a otros niveles educativos, el ahorro medio por familia son unos 5.000 euros.

–¿Van a hablar con Adelante Andalucía?

–No me voy a poner a hacer componendas ahora, porque nosotros salimos a ganar. El panorama que se plantee después, habrá que ver qué panorama es. Desde luego a nosotros nos gustaría tener, poder trabajar, en un bloque de izquierdas donde tuviéramos una izquierda sensata, donde pudiéramos abordar cuestiones y sacar proyectos adelante. Eso, por ejemplo, lo estamos viendo con el Podemos de Pablo Iglesias en Madrid, donde cada uno tiene su línea distinta, pero puedes llegar a acuerdos beneficiosos para la ciudadanía y, de hecho, la mayoría de cuestiones que se está hablando para los Presupuestos ya lo disfrutamos en Andalucía. Pero lo curioso es que el que tenemos en el Parlamento andaluz vota en contra, con lo cual no es el mismo y eso no depende de nosotros. Si tuviéramos un Podemos sensato seguramente tendríamos muchos temas, no todos, que acordar. El problema que tenemos es que con la radicalidad de Adelante Andalucía no se puede dialogar, directamente, porque ellos no quieren.

–Estamos viendo una tragedia con el naufragio en Los Caños, ¿se podría hacer algo más?

–La Junta acoge a los MENAS (menores no acompañados) y la propia consejera de Bienestar llegó a decir que eran nuestros niños. Pero la comunidad no tiene competencia ni capacidad económica para hacer frente a toda la problemática de inmigración. Se necesitan políticas europeas, programas marco, donde pueden aportar el Gobierno y las comunidades, que en nuestro caso aporta más que ninguna. Remarco el esfuerzo que hacen los alcaldes. La Junta está ayudando y seguirá haciéndolo.

–¿Que el hospital de Vejer no esté abierto es culpa del alcalde?

–El hospital está cerrado por culpa del número 1 del PP al Parlamento andaluz, que hacía mucho teatro a través de esa infraestructura. Se ha visto que la Junta ha cumplido sus compromisos y la Diputación, su parte. Ahora nos damos cuenta que el Ayuntamiento de Vejer no lo ha hecho. Es parte de la campaña de desprestigio del PP, no sólo en Cádiz, de la sanidad pública. Hay otras infraestructuras que han sufrido retrasos pero que finalmente la Junta ha cumplido, como el hospital de La Línea.