"Hay un compromiso para las conexiones en la Sierra de Cádiz"

Noelia Ruiz, número 4 de la lista del PSOE por Cádiz al Parlamento Andaluz en estas próximas elecciones, dice estar orgullosa “de ser la diputada que representa al pueblo más pequeño en todo el Parlamento andaluz”. De ser alcaldesa de Torrealháquime ha pasado a ser portavoz adjunta de su grupo y trabajar en las comisiones sobre hacienda, economía y empleo.

–¿Un trabajo muy distinto al de ser alcaldesa en la Sierra?

–Muy distinto a lo que yo venía haciendo pero bonito e ilusionante. Venir de la administración local y sobre todo de un sitio tan pequeño es una diferencia. Para mí ha sido también muy gratificante. He tenido una labor importante y me siento orgullosa de haber estado en esta Décima legislatura, en la representación que le he dado a la provincia de Cádiz y también a los pueblos pequeños.

–¿Cree que la voz de los pueblos pequeños llega al Parlamento?

–Creo que todos los partido intentan representar a la provincia entera y es importante que desde los provinciales demos esa voz a gente de zonas rurales, de pueblos pequeños, como yo, que hemos llevado a cabo una política muy cercana con los ciudadanos. En los pueblos pequeños hay que mostrarse muy cercano en el día a día y eso se nota a la hora de trabajar en el Parlamento.

–Con la encuesta que publica Diario de Cádiz podría perder uno o dos parlamentarios, ¿temen esa posibilidad?

–Nosotros no tenemos nada que temer. Salimos a ganar, a mantener esos seis escaños que tenemos y a superarnos. Hemos hecho un buen trabajo y creo que eso lo han notado los ciudadanos a pie de calle. Hemos estado trabajando por todos los gaditanos a pie de calle y creo que las encuestas no son más que eso, encuestas. Estamos trabajando día a día y los resultados están ahí. Y los ciudadanos son los que tienen que valorar y creo que la valoración nuestra es muy positiva.

–En esa misma encuesta, los gaditanos son los que peor valoran la gestión y a los líderes de todos los partidos.

–Es lícito que todas las personas seamos críticas con los políticos y con otras cuestiones. Pero a la hora de la verdad, el trabajo que ha hecho el PSOE en la provincia está bien hecho y eso se va a refrendar el 2 de Diciembre.

–¿Van a tener que entenderse a partir de ahora PSOE y Adelante Andalucía?

–Nosotros salimos a ganar, las relaciones y los pactos vendrán después, con los resultados que esperamos que sean los mejores posibles. Somos un partido de gobierno que ha trabajado de forma sensata por los ciudadanos y Adelante Andalucía no ha sido así. Creo que ellos tiene que repensar porque han tenido esa actitud en el Parlamento, por qué la mayoría de las veces han ido sus votos al PP. A lo mejor ellos están dándose cuenta de que han cometido un error y alejarse de los grupos de izquierda y tejer alianzas con el PP, lo único que ha hecho es ir contra de políticas que nosotros creíamos que eran esenciales para los ciudadanos. Nosotros hemos estado trabajando en áreas que considerábamos importantes como blindaje del Estado bienestar, la creación de empleo con iniciativas provinciales y autonómicas, proyectos legislativos importantes y ellos deberían haberse puesto al lado del gobierno de Andalucía con los grupos de izquierda como es el PSOE. Esa postura no ha sido acertada

–Explique algún proyecto para el empleo en Cádiz.

–Tenemos cuestiones importantes que son punteras y que va a crear empleo como es el proyecto Logica para la Bahía de Cádiz. También destacaría en la agroindustria, beneficios fiscales para jóvenes agricultores que se incorporen al sector agroalimentario y bonificaciones fiscales para explotaciones agrícolas de titularidad compartida. Otra medida muy importante, respecto a la Ley de Dependencia, es que se va a exigir que el 75% de lo que paga la Junta para esa Ley vaya destinado a las retribuciones de las trabajadoras. Además, vamos de la mano de un proyecto que venimos ejecutando como es la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), que será revulviso.

–¿No lleva retraso la ITI?

–Se viene ejecutando con normalidad. Sí que es verdad que el horizonte es hasta 2020, por tanto estamos en plazo para poder ejecutarlo y además se está ejecutando muy bien. En la Comisión Europea ya se ha dado el visto bueno a esta gestión que en Andalucía es están haciendo de los fondos europeos y estamos a la vanguardia.

–Le pregunto por la Sierra, ¿se va a dar un empujón al retraso en infraestructuras?

– Tenemos pendiente el tema de la autovía, de la conexión de Arcos con Antequera, y hay un compromiso de la Junta de Andalucía con este tema. Ya la presidenta Susana Díaz anunció en el acto en Chiclana que se recogerá en el Plan PISTA a partir de 2020. Eso es fundamental para sectores claves que crean empleo allí, en Ubrique el sector de la piel, agraoalimentario, cooperativas muy potentes con el tema del aceite, del espárrago,... Mientras tanto también la Consejería de Fomento está redactando un proyecto que son unos 22 millones de euros para mejorar esas conexiones que van justo en esa carretera. Por tanto no hemos dejado de trabajar, pero sí es verdad que por cuestiones presupuestarias han tenido que paralizarse muchas infraestructuras, porque para nosotros el Estado del Bienestar siempre ha estado primero. Ha habido un parón pero hay un compromiso evidente, y ya lo manifestó la presidenta, con el tema de las infraestructuras de la Sierra porque creemos que es clave para el desarrollo de la Sierra y de toda la provincia.

–Izquierda Unida se ha quejado en muchas ocasiones del transporte público en la comarca.

–Que Izquierda Unida se queje del transporte público en la Sierra deja mucho que decir cuando ellos, hasta hace una legislatura, han tenido la Consejería de Fomento. IU podía haber metido en los presupuestos las cuestiones importantes que ahora dicen que no tiene la Sierra de Cádiz en referencia a transporte, infraestructuras y demás.