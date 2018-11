"Hay una opción viable de conseguir el cambio"

Tras estar cinco años trabajando fuera, por la zona de Levante, el gaditano Juan de Dios Sánchez es ahora responsable de prevención de la empresa FCC, en la división de medio ambiente, de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, y candidato por Ciudadanos a ser nuevo parlamentario andaluz por la provincia en estas elecciones.

–Está viviendo usted su primera experiencia en la política, ¿por qué con Ciudadanos?

–Yo ya pensaba hace muchos años que España necesitaba un partido de centro, liberal y que defendiera la unidad de España, en fin, que defendiera los principios y valores que tiene Ciudadanos. Cuando ya he estado en casa, más asentado, es cuando he dado el paso adelante, porque yo creo que hace falta mucho trabajo y queda mucho trabajo por hacer. Cuando comprobé que los que están ahora mismo en el poder o en la política han hecho de esto su profesión, en vez de buscar el beneficio para todos, he pensado que era el momento. Era el momento de que quienes estamos trabajando en profesiones más reales, la gente de la sociedad civil, diéramos el paso y volviéramos a pensar en la gente.

–Y al final, todo apunta a que puede estar usted en el Parlamento andaluz.

–Sí. Yo empecé aquí en Ciudadanos a ayudar, a echar una mano, montar pancartas, repartir panfletos... Mi aspiración era trabajar y que este proyecto tuviera éxito, porque cualquier iniciativa para que triunfe tiene que trabajar mucho. Esa es mi ambición y la única que busco. Es un honor representar este proyecto en Andalucía y para todos los andaluces y espero que no solo yo, sino que muchos compañeros míos más me acompañen para poder dar en Andalucía el cambio que hace falta.

–¿A qué considera que se debe la subida de su partido según todas las encuestas?

–A que la gente tiene ahora una opción que aplica el sentido común, de la sociedad civil, que venimos a arreglar los problemas reales de las personas, con los que nosotros nos encontramos todos los días. Y con el bipartidismo que lleva 40 años, uno gestionando fatal y con titulares con casos de corrupción, y los otros estando simplemente de observadores sin hacer absolutamente nada; pues creo que ahora ya es el momento. La gente tiene una opción viable de conseguir el cambio.

–Usted ha tenido que ir a trabajar fuera, ¿qué propone para que eso no le siga ocurriendo a los jóvenes gaditanos?

–El problema del desempleo en Andalucía y en la provincia de Cádiz en general es vital. Andalucía no es atractiva para la inversión, no se lo ponemos fácil a los autónomos, a los emprendedores, para montar una empresa, y que el extranjero invierta en Andalucía es un infierno fiscal, un infierno burocrático, se lo ponen muy difícil. Considero que la provincia y Andalucía tienen un potencial enorme que se podría explotar perfectamente si se dieran las condiciones necesarias para que se creara empleo y no tendrían que emigrar los andaluces.

–¿Y cuáles son esas condiciones entonces que proponen?

–Lo que nosotros proponemos es bajar todos los impuestos que sea posible, eliminar las trabas burocráticas que sea posible, hay que estudiarlo y agilizar los trámites. Además, una ley de segunda oportunidad para las personas que han puesto su negocio y han fracasado, para ponérselo fácil y que lo vuelvan a intentar. Nosotros siempre estamos con los autónomos, vamos a intentar alargar también la tarifa plana de 50 euros para los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional. En fin, medidas que pueden generar empleo.

–Usted es de Cádiz capital, ¿cree que la Junta tiene muchas deudas con la ciudad?

–Yo creo que la Junta tiene muchas deudas con toda Andalucía, no solamente con Cádiz ciudad, que está un poco abandonada por todos. Creo que sí que deberían prestarle un poco más de atención a la capital de la provincia, que se merece tener un trato un poco mejor por parte de la Junta.

–¿Han hablado mucho de Cataluña? Han recibido críticas por la intensa presencia de Inés Arrimadas en la campaña andaluza.

–Nosotros tenemos la inmensa suerte de tener un proyecto, un proyecto común que podemos defender aquí en Cádiz, en Cataluña, en Alsasua o donde sea. Es el mismo proyecto en todas partes. Además, contamos con la inmensa fortuna de tener una andaluza que es la líder de la oposición en Cataluña, que ha ganado las elecciones en Cataluña y que puede, por tanto, venir a su tierra a dar el mismo discurso que nosotros podemos aplicar aquí. Eso es lo que no pueden hacer el resto de partidos.

–¿Por qué dicen que no volverán a pactar con el PSOE?

– Es que Susana Díaz ha demostrado que no cumple sus promesas, que no cumple lo que firma. Por lo tanto ¿cómo vamos a volver a pactar con Susana Díaz si sabemos que no va a cumplir con lo que ha firmado? No tendría sentido, sería engañarnos a nosotros mismos.