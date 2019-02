El PSOE aprueba la congelación del IBI con el apoyo de Ciudadanos

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado de manera definitiva la propuesta del Gobierno local de rebajar un 3% el tipo impositivo del IBI para compensar la revalorización catastral y congelar así el recibo de este tributo. El PSOE ha obtenido el apoyo de Ciudadanos (Cs) y los concejales no adscritos. IU y ‘Sí se puede’, que han visto rechazadas sus respectivas alegaciones, han votado en contra y el PP ha optado por abstenerse.

En su valoración del pleno, la concejala de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz (PSOE), ha destacado que “es una noticia muy buena, porque no se va a subir el recibo del IBI en el presente ejercicio”. En cuanto a las alegaciones, ha argumentado que “son unas propuestas interesantes, pero los técnicos han indicado que no se pueden realizar”.

Muñoz ha manifestado, además, que no es posible bajar el recibo del IBI arguyendo que “el Ayuntamiento no puede adoptar medidas que supongan una disminución de los ingresos con respecto al ejercicio anterior, pues todas las que vayan en ese sentido son ilegales”. “Los grupos que proponen eso saben que están mintiendo a los ciudadanos”, ha aseverado en una comparecencia en la que ha sostenido que “en este mandato el Gobierno local no ha tomado ninguna medida que suponga un incremento de la presión fiscal a los ciudadanos”.

IU, que propuso una bajada “efectiva” del 4% en el IBI para “igualarlo al aplicado en 2017” y una serie de bonificaciones en este impuesto, entre otras alegaciones, ha criticado el rechazo del PSOE atribuyéndolo a que “su único afán es el recaudador”. La portavoz izquierdista, Carmen Álvarez, ha afirmado que “hemos presentado ocho propuestas con medidas sociales, de protección del medio ambiente, para mejorar la actividad empresarial y medidas de creación de empleo, pero el PSOE las ha desestimado todas”.

Cs ha defendido su voto favorable “por coherencia, porque no queremos que los ciudadanos paguen más, aunque deberían pagar menos”. Su portavoz, Javier Gómez Porrúa, ha lamentado que “lo único que hace el equipo de Gobierno es una operación matemática para que la subida de este impuesto no repercuta en los ciudadanos, pero para nada es un avance en las ordenanzas fiscales ni ningún tipo de ahorro para los sanluqueños”.

El PP ha acusado al PSOE de “mantener la alta presión del IBI”. Según la portavoz popular, Carmen Pérez, “el equipo de Gobierno ha perdido la oportunidad de bajarlo”. “Los informes técnicos lo avalaban y posibilitaban, pero el PSOE no quiere ponerse a trabajar para ello”, ha señalado.