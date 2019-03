El PP critica que las obras en ejecución son “electoralistas”

El PP ha criticado “la falta de coordinación y de gestión” del Gobierno municipal del PSOE en relación a “las obras de mejora que se están llevando a cabo en distintas zonas de la ciudad” en “un contexto electoral”, dada la proximidad de los comicios locales que se celebrarán el 26 de mayo.

Según la candidata popular a la Alcaldía, Carmen Pérez, “son actuaciones para confundir a los ciudadanos”. “Los vecinos afectados no han recibido notificaciones de estas obras que el equipo de Gobierno ha programado a dos meses de las elecciones municipales. Son mejoras que están muy bien y benefician a Sanlúcar, pero se podrían haber realizado con anterioridad y no a las puertas de unos comicios”, ha asegurado.

Pérez sostiene que “el PSOE no ha comunicado el comienzo de estas actuaciones a los numerosos vecinos que viven en dichas calles o plazas y no ha habido ninguna clase de gestión o de preocupación para que los residentes no se sientan solos o sin soluciones por parte de la Administración local ante estos hechos”.

Para la alcaldable del PP, las obras de “parcheo” que se están desarrollando actualmente responden a “una estrategia electoral persuasoria para que los sanluqueños echen la papeleta del PSOE en las urnas”. “Lo que no saben los integrantes del equipo de Gobierno es que los ciudadanos tienen memoria y saben que esto es una excusa para tapar los más de diez años que llevan los socialistas en los sillones del Palacio Municipal sin ningún beneficio para Sanlúcar”, ha manifestado.