El PP critica el “mal estado” de la Plaza de Abastos tras la remodelación

El PP ha denunciado públicamente el “mal estado” de la Plaza de Abastos asegurando que el Gobierno local del PSOE “ha engañado” a los comerciantes del céntrico mercado municipal.

La candidata popular a la Alcaldía, Carmen Pérez, ha mantenido una reunión con varios detallistas que le han informado de “la gran cantidad de deficiencias y de problemas graves que están teniendo con el edificio remodelado”. “Los placeros denuncian que desde que volvieron a este emplazamiento no han cesado de aparecer desperfectos de gran envergadura que el Ayuntamiento no soluciona, además de no establecer un diálogo y un acuerdo con los negocios del mismo”, ha explicado el PP sobre el contenido del encuentro.

Según los populares, entre los problemas motivados por “la mala gestión y la pasividad absoluta de Víctor Mora y su equipo de Gobierno” figuran “la carencia de tela asfáltica en los suelos de los puestos, la falta de refrigeración para la temporada de verano, el nulo funcionamiento de los extractores de aire, baños con puertas inaccesibles, montacargas oxidado, azulejos despegados de la pared, filtraciones de aguas, malos olores y anomalías en las dependencias”.

Asimismo, el PP destaca que los comerciantes “denuncian el escaso diálogo que tienen con el Ayuntamiento”, argumentando que “está realizando obras en la Plaza de la Santísima Trinidad sin haber consultado si es una buena fecha para llevarlas a cabo, si se puede conservar la parada de bus en los aledaños y si los aparcamientos de la Cuesta de Belén se pueden regular para facilitar la compra en estos puestos”.

En palabras de los populares, “el equipo de Gobierno socialista no ha tenido en cuenta ninguna medida para aumentar la actividad comercial en la Plaza de Abastos”.