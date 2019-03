El Ayuntamiento tiene previsto plantar 60 árboles en la calle Paloma de la barriada El Palomar para reemplazar a 25 palmeras “enfermas y con riesgo de caída”, según ha informado el Gobierno local del PSOE.

Se trata de una actuación incluida en el Plan Invierte de la Diputación Provincial “conforme a los informes de los técnicos de la Unidad de Medio Ambiente” del Consistorio para “mejorar la situación del arbolado y garantizar la seguridad del vecindario”.

Por un lado, “se sustituirán las palmeras ubicadas junto a las fachadas de las viviendas por árboles de pequeño tamaño, tipo naranjo o limonero, para evitar futuros conflictos, como los que ya se han producido en alguna ocasión por la cercanía del arbolado a las mismas”. Además, se reemplazarán “algunos ejemplares de palmeras por presentar un estado conflictivo, con estrecheces y desequilibrios patentes, con peligro de colapso y caída, para incorporar en su lugar árboles de buen porte, tipo almeces, que den mayor amplitud y zonas de sombra”. La actuación incluye también “la sustitución de los ejemplares de árboles secos, en muy mal estado de conservación y con riesgo de caída, por árboles de tamaño medio, tipo fresno”, así como “la reposición de todos los alcorques vacantes con las citadas especies”. “En total, se van a sustituir 25 ejemplares en mal estado por 60 nuevos árboles”, ha precisado.

Por su parte, IU ha solicitado el expediente municipal de esta actuación al objeto de “saber el motivo que ha llevado a talar estas valiosas palmeras y si se corresponde con el informe técnico”. “El equipo de Gobierno no sólo no velaba por su mantenimiento, poda y limpieza de la zona, sino que la única solución que busca es la tala. Deja los árboles en estado de abandono a fin de tener la excusa perfecta para cortarlos”, ha criticado su candidata a la Alcaldía, Carmen Álvarez. A juicio de IU, “el Gobierno del PSOE de Víctor Mora no protege el medio ambiente”.