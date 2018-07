La defensa de Pedro Pacheco recurrirá su última condena ante el Supremo

Los abogados defensores de Pedro Pacheco y Luis Cruz de Sola, Manuel Hortas y Jesús Salido respectivamente, han decidido recurrir la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial que condena a sus clientes a un año y nueve meses de prisión por el caso conocido como de los 'Huertos de Ocio'.

Manuel Hortas, abogado de Pacheco, considera que "la sentencia no acoge los fundamentos básicos de la acusación", así como que "los hechos básicos no han sido atendidos". Sostiene que "el desalojo de los huertos de ocio, que es de donde todo parte, no ha sido considerado delito y eso era la base de todo". Apunta que "no se han determinado los valores de los bienes, y se condena porque la diferencia entre ambos valores no había sido desembolsado". Para el abogado, "consta como acreditado que el dinero fue desembolsado". Según su letrado, "Pacheco no está precisamente encantado de la vida con la sentencia, pues sostiene que debería haber sido absuelto. Mantiene firmemente que la permuta era buena para Jerez. Creo que el hecho de que no recuerde 13 años después el pago de una cantidad no es para nada sospechoso".