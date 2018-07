Hasta 60 creadores transformarán la ciudad en un gran escaparate artístico

Cualquier actividad que resulte de utilidad para potenciar la actividad en el centro de la ciudad es bienvenida en El Puerto. Está demostrado que la celebración de eventos, congresos, ferias y mercadillos, manifestaciones culturales o religiosas, suponen un incentivo para animar al público a que salga a la calle y acuda al centro histórico para participar en los eventos y de camino hacer compras y animar la actividad comercial. Precisamente, con esa intención, aunque no sólo para ello, nacieron las Jornadas Artísticas Art Puerto, que cumplen este año su tercera edición. Se trata de un gigantesco escaparate de arte, en el que se dan cita algunos de los mejores artistas plásticos del momento, con nombres de primera línea, y cuyo objetivo no es sólo mostrar las últimas colecciones pictóricas surgidas de la paleta de colores de estos autores, sino también relanzar la actividad comercial, acercando a los ciudadanos y turistas a determinados espacios públicos y privados, cercanos en su mayor parte a zonas donde existe también actividad comercial, negocios que no están directamente relacionados con el mundo del arte, como el Mercado de la Concepción, pero se pueden beneficiar de la sinergia de este evento cultural.

En esta ocasión, son varios los espacios que albergarán exposiciones pictóricas, conferencias o masterclass, entre ellos destacados espacios públicos, como el centro cultural Alfonso X El Sabio, la sala de exposiciones de la Plaza de Abastos, el auditorio Municipal Monasterio de San Miguel, sala Museo del Hospitalito, claustro del Instituto Santo Domingo, Academia de Bellas Artes o el Palacio de Araníbar, además de espacios particulares como la Fundación Osborne, el hotel Los Cántaros, bar Vicente Los Pepes, o Larga, 70. Los propios emplazamientos donde se expondrán las colecciones pictóricas incluidas en Art Puerto son edificios históricos y monumentales de interés patrimonial, que ya de por sí merecen una visita al margen de la calidad de las obras que mostrarán en sus muros. Y es que esta nueva edición de las jornadas artísticas amplía el número de espacios expositivos, constituyendo un recorrido que supone un auténtico deleite para cualquier portuense o visitante que se encuentre en la ciudad, a la vez que un aliciente añadido para los aficionados al mundo del arte y de la pintura, que podrán contemplar hasta nueve exposiciones a la vez en diferentes lugares del centro urbano, la mayor parte de los cuales están a escasa distancia unos de otros.

Las jornadas Art Puerto están organizadas por el Centro Cultural Abierto (CCA) en colaboración con La Galería Cuadros, la Fundación Osborne, Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que viene colaborando desde el principio con esta iniciativa, que supone una cita a anotar en el calendario del verano. La inauguración oficial de las jornadas se celebra mañana a las 20:30 horas en el centro Cultural Alfonso X El Sabio (calle Larga, 89), con la presencia de representantes de las diferentes instituciones y empresas colaboradoras. Serán dos semanas, hasta el domingo 5 de agosto, durante las cuales la ciudad será el epicentro de las artes plásticas en la provincia. Ello estará garantizado por la presencia de unos 60 artistas, procedentes del entorno provincial aunque también de otros lugares de la Península.

El objetivo no se oculta por parte de los organizadores: "La muestra tiene una finalidad cultural, pero se hace pensando en el comercio, para que el centro tenga actividad y atraiga a gente que consuma y conozca El Puerto".