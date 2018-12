Las contratas de astilleros, contra la fuga de sus operarios más expertos

La Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca), que aglutina a un buen número de las empresas de industria auxiliar de la Bahía, ha mostrado su preocupación por algo que, según su secretario general, José Muñoz, está sucediendo con los profesionales de estas contratas con más experiencia.

Asegura Muñoz que estos “primeros espadas” están siendo “tentados” por las empresas de trabajo temporal que colaboran con Navantia “con la promesa de que en poco tiempo formarán parte de la plantilla de la empresa pública”. De esta manera, Femca ve con preocupación esta práctica “que se está dando mucho últimamente, porque las contratas han realizado una inversión en formación y capacitación de estos profesionales que no va a tener retorno”.

Esto provocará, según Muñoz, que la capacidad productiva de estas empresas de industria auxiliar se vea afectada, además de en lo económico, “porque, por ejemplo, dar esa formación y esa capacitación profesional a un trabajador de pintura y tratamiento de superficie, puede rondar los 10.000 ó 15.000 euros; si al final entra en Navantia a través de una ETT, la contrata pierde el trabajador y el dinero invertido, y la empresa pública se lo encuentra hecho”.

Por eso, Muñoz reclama un encuentro con Navantia “lo más breve posible” para intentar encontrar una fórmula que no perjudique a ninguna de las dos partes. Y esa reunión, añadió, “es bueno que se produzca en un momento en el que hay carga de trabajo y el futuro es más o menos tranquilo”.

Sobre la posibilidad de que las empresas de industria auxiliar se agrupen formando proveedores de mayor tamaño (como indicó a este periódico el miembro de la Federación nacional de CCOO en Navantia, Francisco Cuesta), siguiendo el modelo de Airbus, José Muñoz aseguró que “nunca hemos dicho que no, pero habrá que buscar el procedimiento para que esas empresas que tengan que unirse en una UTE tengan una posición cómoda y seguridad jurídica”. De hecho, añadió, “ya hay contratos en los que esto se ha hecho por parte de la industria auxiliar. No tenemos ningún temor y estamos preparados”, finalizó.

Por su parte, el responsable de Industria en CCOO-Cádiz, Jesús Serrano, ha afirmado sobre este asunto, a preguntas de este periódico, que la captación de profesionales de contratas para entrar en Navantia es “algo lógico si se les ofrece mejor puesto y mejor salario del que tenían".

A su juicio, "no podemos tener una industria auxiliar en la que cuando acaba la faena, lo único que queda de esa empresa es el Audi y el teléfono móvil, sin trabajadores a su cuenta. Si quieren estabilidad los primeros que tienen que tener esa estabilidad son ellos y en la Bahía tenemos unas cuantas empresas que la tienen. Otras no, nacen y desaparecen con los picos de trabajo”.

Por eso, según Serrano, quieren propiciar una reunión con Femca en la que se hable de esto, de la agrupación de pequeñas empresas en otras grandes y, sobre todo, para hablar del cumplimiento de los convenios sectoriales.

Al respecto, cree que “no puede haber empresas que se descuelguen del convenio para crear competencia. No puede ser. El segundo asunto a tratar son los descansos, no puede estar un trabajador currando todos los fines de semana. En nuestro convenio viene un cómputo anual de horas, pero no vienen los descansos y eso lo vamos a hablar con las empresas. Un operario tiene que descansar un fin de semana entre dos semanas o un día y medio, pero no a piñón”, finalizó.