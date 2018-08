A contrarreloj en el estadio Bahía Sur

En el estadio de Bahía Sur se trabaja a marchas forzadas. Hasta de madrugada. El tiempo cuenta. Y más que nunca. No hay césped. Ahora mismo, el campo de fútbol está inutilizado por una invasión de digitaria -malas hierbas que se propagan fácilmente- que ha dado al traste con la actuación que desde el Ayuntamiento se estaba llevando a cabo en verano con la intención de solventar los históricos problemas que arrastraba el terreno de juego del San Fernando CD.

El campo no reúne las condiciones ni para entrenar ni para jugar. Y el comienzo de la temporada -el primer partido se disputará el 2 de septiembre- deja un estrecho margen de tiempo al Ayuntamiento para intervenir y poner remedio. La crisis estalló a mediados de semana. Y rápidamente desató un auténtico aluvión de críticas contra el Patronato de Deportes. Y no solo contra su responsable política -la concejala Maite Lebrero- sino también contra los funcionarios y el personal que trabaja en este área municipal, cuya capacidad y cualificación se ha visto puesta en tela de juicio a raíz de todo este asunto.

La concejala de Deportes asegura que se trabaja a destajo para solventar el problema

La tensión ha crecido hasta tal punto que ayer, la propia concejala se vio obligada a comparecer en una rueda de prensa para dar explicaciones y asegurar que se está trabajando a destajo -hasta de madrugada, puntualizó- para que el campo pueda estar en condiciones el próximo 2 de septiembre. "Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, estamos poniendo todas nuestras energías para arreglar el césped del estadio de Bahía Sur", advirtió la responsable de Deportes, visiblemente tocada por los comentarios que han puesto en la picota al personal del Patronato por este problema. "Me entristece porque están haciendo un trabajo encomiable y un esfuerzo enorme para solucionar la situación", señaló. La edil no dudó tampoco en sacar a relucir los números -hasta 140.000 euros en subvenciones directas este año- para que no hubiera duda alguna respecto al apoyo irrefutable del Ayuntamiento hacia el club azulino.

Lo primero que quiso dejar claro Lebrero es que lo ocurrido, el estado que presenta el campo ahora mismo, no es el fruto de la actuación promovida por el Ayuntamiento sino de una plaga de digitaria que ha echado por tierra los trabajos para la regeneración del terreno. "Es algo sobrevenido, con lo que no contábamos, pero ante lo que hemos reaccionado y estamos actuando", explicó.

Según la concejala de Deportes, la inversión para renovar el césped del estadio -con un coste de 18.000 euros- se consensuó a principios de julio con los responsables del club deportivo, a los que -afirma- se les dio también la opción de optar por la habitual resiembra que se hace siempre. La actuación tenía el noble propósito de dotar al estadio de un nuevo terreno de juego, nivelado y en condiciones, "una actuación valiente" -que obligaba a dejar sin uso el estadio entre 50 y 60 días. Es decir, que aún en el caso de que todo hubiera ido bien, el campo estaría sin poder utilizarse durante agosto. Y esos plazos -explicó- fueron comunicados por escrito al San Fernando CD, que según la concejala de Deportes sabía que no podía contar con el campo. Se habló -reconoció Lebrero- de la posibilidad de que si todo marchaba bien a finales de agosto pudiera empezar a hacerse uso del campo, pero no dejaba de ser eso, una posibilidad que dependía de la marcha de los trabajos y de las recomendaciones de los técnicos.

Luego afloró el problema de la digitaria... Y estallaron las críticas ante las que ayer la responsable del Patronato Municipal de Deportes se afanó en dar respuesta dando detalles de la intervención en marcha. "Se ha aplicado un tratamiento herbicida para acabar con las malas hierbas y se han empezado con los trabajos para la resiembra", apuntó. "Y no acarreará un nuevo coste para el Ayuntamiento", advirtió. Así que desde el Ayuntamiento se confía en que todo esté resuelto para el próximo 2 de septiembre. En cuanto a los entrenamientos del San Fernando CD, la delegada recuerda que tiene a su disposición la instalaciones del Gómez Castro para preparar la temporada.