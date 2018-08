Los comercios del centro mejoran sus ventas estivales en agosto

Las ventas en el centro parecen que ya no son para el verano. Para la mayoría de los comercios del centro de la ciudad parece que la temporada de venta estival acaba de comenzar con la entrada del mes de agosto. Algunos de estos comerciantes aseguran que han realizado más ventas a principios de este mes y finales del anterior que en las diferentes semanas del mes de julio.

Esta situación comercial no es nueva este año. Según señalan muchos de los comerciantes de la zona, este cambio en las ventas del sector es debido también a muchos factores externos a la ciudad de Chiclana.

Los primeros días del mes han sido mejores que en 2017, por lo que el sector se muestra más optimista

En primer lugar destaca la pérdida de la estacionalidad comercial. "Ya las rebajas no son lo que eran. Ya puedes encontrar rebajas en las prendas casi todo el año. Asimismo también el cambio del tiempo y que puedes encontrar cualquier tipo de prenda da igual la estación que sea, hace que las rebajas de, por ejemplo, agosto no sean esa inyección económica que suponían antes", apuntaban desde 'Modas Mónaco', situada en la calle La Vega.

En segundo lugar los centros comerciales como Bahía Sur o Área Sur también son duros competidores para los comercios del casco histórico de la ciudad. Estas grandes superficies, además de albergar decenas de tiendas de todo tipo, también acogen actividades, siendo un centro de concentración de ocio para toda la familia.

Por ello, una de las iniciativas del Ayuntamiento para dinamizar el centro son las llamadas 'Noches en Blanco', en las que muchos de los pequeños empresarios de la zona participan, pero sobre las que algunos opinan que se podrían mejorar mucho en diferentes aspectos como la presentación de los productos. Aunque apoyan la iniciativa, aseguran que la edición celebrada el pasado mes de julio no fue tan fuerte como la edición del año pasado. Esperan que las jornadas previstas para este mes tengan la misma o mejor respuesta que el año pasado y el mes de julio.

En cuanto al tipo de clientes que se acercan a las tiendas del centro de la localidad, hay mucha gente de fuera y extranjeros. "Principalmente son los extranjeros los que compran más artículos, ya que se sorprenden de los precios que aquí se encuentran", afirmaba una de las trabajadoras de la tienda Passion.

Pero aún así son muchos los que aseguran que el pasado mes de julio han sido mucho más escasas las ventas, siendo el propio cliente chiclanero el que llenaba estas tiendas para renovar el armario en cuanto a prendas veraniegas.

Otra de las curiosidades que nos encontramos en el centro de la ciudad es que la mayor parte de la afluencia de público se concentra entre las calles La Vega y La Plaza, perjudicando esto a los comercios y negocios de las otras muchas calles del centro que también cuentan con oferta comercial .

Durante estos días se ha notado mucho la afluencia de personas por las citadas calles. Pero también hay muchas otras vías del centro que, ya sea por falta de promoción o por otros motivos, no congregan a tanta gente pero desde donde, no obstante, algunos de los comerciantes allí instalados afirman que les ha ido mucho mejor en el pasado mes de julio que en el mismo mes del año anterior.

Propietarios de algunas tiendas como las que se encuentran en la calle Nuestra Señora de los Remedios manifestaban su descontento con el Ayuntamiento por no incluirlas en ninguna de las actividades para el fomento de la ciudad. "A nosotros no nos llegan las programaciones de las actividades, no cuentan con nosotros para casi nada y no nos aportan cartelería promocional de los eventos de la ciudad como los carteles de Feria. Para ello, incluso hemos tenido que hacer nuestra propia promoción con cartelería y un grupo de Facebook para que la gente sepa que estamos aquí", apuntaba Ana Ruiz, propietaria de Azabache Modas.

En lo que sí coinciden todos los comerciantes del centro es que agosto ha comenzado muy bien en comparación con el año pasado y esperan que las ventas repunten durante este mes con el objetivo de compensar la floja campaña realizada durante el primer mes fuerte del verano.