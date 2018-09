La colocación de azulejos en el casco histórico vuelve al punto de mira

El Ayuntamiento ha colocado un azulejo conmemorativo en pleno casco histórico de la ciudad y a escasos metros de un inmueble histórico protegido como es la iglesia del Carmen, algo habitual que hasta hace pocos años se llevaba a cabo con total normalidad. También lo hacían hermandades, asociaciones, particulares en las fachadas de sus viviendas... Pero desde el área de Desarrollo Urbano, en aras de la preservación de la identidad del casco histórico y de su identidad, se ha intentado frenar en seco dicha costumbre. Y se ha hecho además con una normativa en la mano -la del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (PEPRICH), elaborada y aprobada en anteriores mandatos- que es tajante al respecto y que apenas deja opciones.

Hay quienes por ello se han visto obligados a retirar los retablos cerámicos que habían puesto en la fachada, aunque el caso más sonado fue el de la hermandad de la Caridad, a la que hace justo un año se le negó la autorización para colocar un azulejo en la fachada de la iglesia de San Francisco con el que quería recordar su 75 aniversario. Incluso la reubicación del azulejo del Sagrado Corazón que figuraba en la fachada principal del Ayuntamiento y que se cedió a la Iglesia sigue sin concretarse entre otras cosas por las tajantes restricciones que impone esta normativa.

De ahí que no haya pasado desaparecibido el gesto del Ayuntamiento para rendir homenaje al diputado Isidoro de Antillón y Marzo. El azulejo fue colocado el pasado martes en la fachada de la biblioteca Luis Berenguer. Se trata, en todo caso, de una pieza de reducidas dimensiones. No obstante, desde el equipo de gobierno se asegura que su colocación en este caso se ajusta a lo que dice el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (PEPRICH). Así lo explica la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, que recuerda -en primer lugar- que la biblioteca, cuya construcción se remonta a 1994, no es un edificio protegido. Es decir, que no figura en el catálogo de fincas cuya conservación se detalla en el PEPRICH. Pero además su colocación obedece a "un acto singular" auspiciado desde el propio Ayuntamiento para conmemorar una efeméride, por lo que -sostiene Márquez- se aviene a lo que dice el Plan del Casco Histórico.