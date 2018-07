A punto de colgarse el cartel de completo en alquileres turísticos

El turismo de sol y playa está en constante evolución a medida que van pasando los veranos en Chiclana. Años atrás la máxima afluencia de visitantes tenía lugar solo desde el 15 de julio al 20 de agosto. Un mes en el que la ciudad tenía que sacar el máximo partido al periodo estival. Pero la realidad con la que se encuentra la ciudad este mismo verano dista mucho de aquella antigua forma de hacer turismo.

Son varios los factores que han intervenido en este cambio de parecer como es el clima imprevisible; la preferencia de vacaciones en junio y septiembre en vez de julio y agosto; y sobre todo la crisis económica.

Los alquileres oscilan entre 35 y 235 euros por noche dependiendo de la zona y la vivienda

Esta última ha hecho que el visitante se decline por opciones más económicas antes de privarse del derecho a viajar y disfrutar de un buen verano en la costa chiclanera.

Por ello, se ha visto un gran crecimiento en el alquiler turístico sin que ello refleje la caída de la ocupación hotelera. "Son distintos tipos de oferta que no se pisan entre sí y no se hacen competencia", según destacaban algunas de las inmobiliarias que ofertan este tipo de alquileres.

Los precios de estas residencias pueden oscilar dependiendo del tipo de vivienda y la zona, entre los 35 euros por noche en un pequeño estudio para dos personas a las afueras, a 235 euros de un chalet con piscina incluida cerca de la zona de playa como Novo Sancti Petri.

Aunque son pocas las inmobiliarias que se dedican a este tipo de negocio, las que sí apuestan por los alquileres turísticos en estas fechas se ven obligadas a aumentar su plantilla de trabajadores para dar un buen servicio tanto a propietarios como a inquilinos.

En cuanto a la ocupación durante este verano de las viviendas, las inmobiliarias destacan que pese a que julio promete, están teniendo grandes altibajos por culpa de la inestabilidad del tiempo, pero prevén alcanzar el lleno a partir de hoy, 15 de julio. Aún así muchas ya han colgado el cartel de 'completo' para el mes de agosto y la primera quincena de septiembre.

Por otra parte, sí destacan el gran intrusismo con el que tienen que luchar diariamente. Desde alquileres ilegales conocidos a través del 'boca a boca' o los que sin ningún tipo de tapujos se ofertan desde páginas de internet.

Cabe recordar que este tipo de ilegalidades están siendo muy perseguidas con multas desde 18.000 euros. Son muchas las webs de alojamientos turísticos que están siendo perseguidas, obligándolas a que se publicite junto a la residencia ofertada el número identificativo de VFT (Vivienda con Fines Turísticos).

En lo referente al tipo de inquilino que suele alquilar estas residencias, José Manuel de la inmobiliaria 'Look and Find' destaca dos clases: "la mayoría de los inquilinos proceden de Madrid o del norte de España y suelen ser bastante previsores, contratando como muy tarde en marzo para los meses de julio y agosto, e interesándose por sitios en primera línea de playa. El segundo tipo de inquilinos, también muy frecuente es el visitante más cercano de Sevilla o Extremadura que no es tan previsor, ya que deja su reserva a última hora y no se preocupa por las primeras líneas de playa".

En este mismo sentido, José Manuel recalca un auge en un turismo emergente y bastante olvidado como es el turismo de relax. "Los españoles estamos muy obcecados en los alquileres de residencias justo en primera línea de playa, cuando hay cada vez más extranjeros que lo que vienen buscando en nuestra ciudad es la tranquilidad que le aporta lugares como por ejemplo el Marquesado. Sitios no muy frecuentados, tranquilos y que si desean pasar un día en la playa pueden desplazarse con total tranquilidad".