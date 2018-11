El colegio de La Algaida, un referente para Dinamarca

Un grupo de 14 directores de centros docentes de Dinamarca han visitado el CEIP Maestra Caridad Ruiz, de La Algaida, para conocer el proyecto de inclusión de este colegio público, cuya Comunidad de Aprendizaje “es todo un referente y un modelo a seguir”, según destacó la delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Remedios Palma, que participó en el encuentro en compañía del alcalde, Víctor Mora.

La visita de estos docentes daneses vino motivada por su interés en “conocer el sistema educativo andaluz, concretamente todo lo relacionado con prácticas de inclusión”. Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa europeo Erasmus+ que también incluye en su agenda a otros centros escolares de Cádiz para compartir “las experiencias más novedosas”.

Palma resaltó que la Comunidad de Aprendizaje del colegio de La Algaida “es una de las comunidades con mayor prestigio y más consolidadas de la provincia e incluso me atrevería a decir que a nivel nacional”. “Esta visita no es baladí. Estos docentes daneses quieren conocer de primera mano qué experiencias se están llevando a cabo y cómo es la inclusión en las aulas, y no hay mejor experiencia en la provincia que la que ofrece este centro”, subrayó.

La delegada territorial felicitó públicamente al equipo docente del colegio, encabezado por su director, Diego Castro, que también estuvo presente en la visita. Igualmente, resaltó que el Gobierno municipal “está absolutamente implicado no solamente con el sector educativo, sino también de un modo especial con La Algaida”, de cuyo colegio dijo que “no es sólo un centro escolar, sino que supone un nuevo modelo educativo en el que toda la comunidad es protagonista”.

Por su parte, el alcalde manifestó que era “un día de alegría para la ciudad que nos da La Algaida”, destacando también que el colegio Maestra Caridad Ruiz “es un referente”. Mora felicitó a la Junta, al director y al AMPA.