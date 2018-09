"La cocina española debe dar un paso al frente con respecto al medio ambiente"

El cocinero Ángel León no puede estar más feliz. Él, que siempre anda poniendo en pie algún proyecto nuevo o maquinando algún invento que deje al mundo de la gastronomía con la boca abierta, tiene ahora entre manos un reto ilusionante, con el que además quiere poner en el mapa de la gastronomía mundial ese rincón de la Bahía de Cádiz en el que trabaja, El Puerto de Santa María.

Cuando vuelve salir en todos los medios de comunicación por un nuevo galardón, en este caso el Premio Especial New York Awards 2018, que recogerá en Estados Unidos el próximo 23 de octubre, el Chef del Mar le quita importancia a este reconocimiento y afirma que "cuando vives en un micromundo como es el día a día de mi restaurante Aponiente, un premio como este que viene de tan lejos parece algo muy pequeño, cuando en realidad es muy grande. Estoy súper ilusionado porque desde Estados Unidos miren al sur de España y piensen en nosotros. Pero yo siempre le digo a mi equipo que los premios no hay que celebrarlos más de 24 horas, así que hemos brindado con una copita de fino y después a currar y a seguir dando guerra", dice.

Y es que ahora mismo toda la atención del reconocido cocinero -con tres estrellas Michelin conseguidas en 2017 para su restaurante Aponiente, y otra más para el Alevante de Chiclana- se centra en el evento que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre en un estero de la Bahía de Cádiz. Allí se darán cita muchos de los mejores chefs del país, en torno a 70 de ellos, que no han dudado en aceptar la invitación del Chef del Mar. Entre otros acudirán Ferrán y Albert Adriá, Jordi Roca, Chicote, Quique Dacosta, Andoni Luis Aduriz, Susi Díaz, Paco Roncero, Dani García, Paco Morales, Fernando Córdoba, los hermanos Torres, José Andrés, Mario Sandoval... un elenco impagable que se reunirá para hablar de la pesca sostenible y la necesidad de cerrar un compromiso para hacer las cosas de otra manera.

"Voy a dejar a España sin cocineros esos días, van a estar todos aquí" -bromea Ángel León-, que reconoce estar "súper feliz por la respuesta de mis compañeros, por el cariño y el apoyo que siento, es algo espectacular. Eso me hace muy fuerte. Hay un buen rollo espectacular y muy sano en el gremio y que esto ocurra en El Puerto de Santa María para nosotros es un sueño".

Como explica el cocinero, "uno de los objetivos de este encuentro será hablar, en clave profesional, del momento medioambiental que vivimos y enfrentarnos a preguntas incómodas, hablar entre nosotros y ver cómo podemos mejorar y hacer fuerza para cambiar el sistema que nos ha tocado mamar a todos. Estas jornadas no son de protocolo, ni para ver quién es el más grande, sino para poner el corazón encima de la mesa y ver cómo nos podemos enfrentar a los problemas. Me parece muy interesante lo que va a ocurrir y espero que de aquí salga un manifiesto importante de todos los cocineros españoles. La idea es dar un valor añadido a la pesca sostenible y ver si desde la cocina y la empresa podemos cambiar lo que está ocurriendo. Que la cocina española de un paso al frente con respecto al medio ambiente".En cuanto a la respuesta de sus compañeros, para Ángel León ha sido " una sorpresa, estoy flipando. Ninguna multinacional de la alimentación podría juntar a tanta gente de este nivel. Ellos vienen por el aprecio, por el cariño y por la camaradería que hay y eso es lo más grande que nos puede pasar", asegura. Pero el respaldo al proyecto de Ángel León no se queda en los fogones. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también estará el día 17 en la Bahía de Cádiz. "La idea es que la presidenta coma con los cocineros en el despesque y apoye un proyecto que espero que hagamos bianualmente en Andalucía y que se convierta en un evento importante de sostenibilidad a nivel mundial", explica.

Y entre tanto, a la espera de esta ilusionante cita, Ángel León sigue trabajando en futuros proyectos que verán la luz la próxima temporada y mantiene que "el mayor reto que hemos tenido en esta casa es lograr que el mundo coja un avión para venir a visitarnos".