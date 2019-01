El juez declara nula la cláusula suelo suscrita por una registradora de la propiedad

El Juzgado de lo Mercantil de Cádiz ha dictado una reciente sentencia que estima íntegramente la demanda interpuesta por una registradora de la propiedad y su marido, oficial de registro, y declara nula la cláusula suelo suscrita por ambos. La resolución judicial señala que la condición de consumidora de la registradora no ha sido discutida en el procedimiento y especifica, además, que la misma solicitó el préstamo a la Caja Rural de Jaén en un ámbito ajeno a su actividad profesional, ya que el destino del préstamo hipotecario fue única y exclusivamente la adquisición de su vivienda privada.

Según ha informado Bufete Ortiz, que ha llevado la dirección jurídica del caso, "en este pleito la Caja Rural de Jaén cometió un fallo en su estrategia al renunciar al interrogatorio de los dos demandantes y mantener la testifical únicamente del empleado del banco". Así, el despacho de abogados gaditano ha explicado que "la renuncia de la parte proponente a la práctica de los interrogatorios de ambos actores ha mermado la posibilidad del banco de acreditar la efectiva negociación habida con los prestatarios y el cumplimiento de todos los requisitos de transparencia que le eran normativamente exigibles. Ello añadido a que no le hicieron al matrimonio oferta vinculante ni simulaciones, ha convencido al tribunal especializado para declarar la existencia de falta de información".

El juez subraya también que el hecho de que la demandante sea registradora de profesión, "no exonera al banco de su deber de explicar e informar sobre las concretas condiciones financieras del préstamo a su cliente, toda vez que la accionante no intervino en la contratación del préstamo en el marco de su actividad profesional, sino como particular", añade Ortiz en su nota.